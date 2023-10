Serie D, mister Coletti: «Felice per la prestazione, per non complicarci la vita serve più lucidità davanti al portiere»

Tre gol, tre punti e prima vittoria casalinga del campionato per la Luparense. Una domenica perfetta per mister Coletti, che a distanza di giorni analizza la gara contro la Virtus Bolzano con grande pragmatismo e soddisfazione. «È stata un'ottima vittoria», le parole del condottiero dei Lupi. «Oltre al risultato, che doveva e poteva essere molto più ampio, mi fa molto piacere la prestazione. Abbiamo sprecato tantissimo contro i tirolesi, ma sono felice per il modo in cui abbiamo portato a casa i tre punti. In alcuni frangenti, soprattutto nella parte centrale della ripresa per quindici minuti, abbiamo perso la lucidità e non deve succedere. Ci siamo ritrovati dopo il gol di Bangal. Sono contento che i risultati si vedano e i giocatori si divertano. Le reti di Vetere e Bigonzoni mi fanno piacere, ma dobbiamo già focalizzarci sulla prossima sfida in casa del Mori Santo Stefano. I dettagli fanno la differenza. Se dopo una vittoria vedo qualche giocatore scontento per i gol mancati, tutto questo mi fa ben sperare per il futuro. Quando si creano le occasioni serve fare gol, per goderci con più tranquillità partite che stra dominiamo».