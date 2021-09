Serie D, la preparazione delle padovane tra amichevoli e vigilia di Coppa Italia

Luparense ok contro l'Arcella (Eccellenza), mentre il Campodarsego presenta le nuove divise per la stagione 2021-2022

Tra campo e presentazioni, continua la preparazione delle tre squadre padovane impegnate in serie D girone C. La Luparense del presidente Zarattini e di mister Zanini continua ad inserire i suoi nuovi acquisti con allenamenti congiunti e amichevoli. Come quella contro l'Arcella, squadra militante in Eccellenza e in campo domenica in Coppa Italia.

Contro i bianconeri vincono i Lupi con il risultato di 2 a 1. Le reti per la squadra rossoblu sono a firma di Rubbo e Rabbas. Nella ripresa accorcia le distanze l'Arcella. Un buon viatico per un campionato che si preannuncia molto tosto nei piani alti, con tante squadre pronte a competere per la promozione in Serie C come Arzignano, Adriese, Union Clodiense, Mestre, Cjarlins Muzane e Delta Porto Tolle.

Nello stesso girone anche Este e Campodarsego con ambizioni differenti rispetto l'armata del presidente Zarattini. E se i giallorossi di De Mozzi preparano la gara di debutto del primo turno preliminare di Coppa Italia nella tranquillità di Este, per i bianchi del numero 1 Pagin è tempo di presentazione delle nuove maglie da gioco stagione 2021-2022.

Bianco classico per la prima muta, rosso per la seconda, mentre è nera la terza divisa. A questo punto parola al campo. Domenica al "Nuovo Comunale" di Este il debuto di Este e Campodarsego, per la Coppa Italia. Calcio d'inizio alle ore 16.00. Ingresso consentito solo a possessori di green pass o tampone negativo di 48h.