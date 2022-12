Serie D, ribaltone Luparense: via Zironelli, ecco Cherubin

Non è durato nemmeno un girone d'andata il sogno di Zirolandia a San Martino di Lupari. Dopo la sconfitta contro il Legnago, mister Zironelli è stato esonerato dalla panchina della Luparense. Come al solito a pagarla, a queste latitudini, è l'allenatore. Una decisione discutibile a livello di tempistica, tra 4 giorni si torna in campo per l'ultima gara del girone d'andata contro il Caldiero al Casée, e per l'evoluzione della situazione. Di certo un'esame di autocoscienza anche a livello dirigenziale e di gruppo squadra è necessario.

Il tecnico ex Mestre, accolto con le fanfare e i tappeti rossi ad inizio stagione, paga gli scarsi risultati in relazione alla rosa faraonica messa a disposizione dal presidente Zarattini, ma non solo. Ora sotto a chi tocca, con l'enfant du pays Niccolò Cherubin, già vice di Zironelli, chiamato a rilanciare una squadra costruita per vincere e che al momento stenta in tutti i suoi effettivi. Sarà la scossa giusta per i Lupi?