Serie D, risultati e classifica della 33°giornata: Campodarsego in zona playoff, la Luparense rinasce nel derby contro l'Este

Ribaltoni in zona playoff, emozioni nella terra delle pericolanti. Penultima giornata per cuori palpitanti nel girone C della Serie D con le padovane sugli scudi. Partiamo dalle zone di vertice con lo scontro diretto in ottica post season tra Campodarsego ed Adriese che va agli uomini di Masitto con un rotondo 3 a 0. Dopo un primo tempo senza reti, nella ripresa si scatenano i baby terribili di Pagin. Cupani, classe 2004, sigla una doppietta tra il 50' e il 52', mentre il terzo sigillo porta la firma del promesso pisano Pavanello poco dopo la metà della ripresa. Con questo risultato i biancorossi si issano a quota 50 punti al quinto posto, l'ultimo disponibile per accedere agli spareggi.

Vittoria di platino nel derby tra Alta e Bassa Padovana per la Luparense di Romanin contro il lanciatissimo Este di Pagan. L'ex direttore sportivo dei Lupi tocca le corde giuste all'interno del gruppo e al Casée trova tre punti preziosissimi per blindare la zona playout e chissà, magari anche la salvezza diretta se arriverà una vittoria nella prossima giornata contro il Cjarlins. Nel primo tempo l'equilibrio viene spezzato all'imbrunire del match da Buongiorno abile a girare alle spalle di Agosti l'1-0. Il raddoppio di marca sanmartinara arriva al 62' con una punizione del redivivo Gabbianelli, mentre la rete che accorcia le distanze è del solito Moscatelli, ma non basta per i giallorossi.



Ecco tutti i risultati della 33°giornata del campionato di Serie D girone C, sedicesimo turno del girone di ritorno:

Atletico Castegnato-Treviso 1-2 15' st Gnago, 20' st De Respinis (T), 40' st (C)

Bassano-Mestre 2-2 1' pt Ndreca (M), 6' pt Forte (B), 46' st Carli (M), 48' st Forte (B)

Campodarsego-Adriese 3-0 4' st Cupani (C), 6' st Cupani (C), 25' st Pavanello (C)

Chions-Union Clodiense 1-0 20' st Ba (C)

Dolomiti Bellunesi-Portogruaro 1-0 24' pt Toniolo (D)

Luparense-Este 2-1 46' pt Buongiorno (L), 17' st Gabbianelli (L), 20' st Moscatelli (E)

Monte Prodeco-Cjarlins Muzane 1-0 31' pt Ayoub Afi (MP), 29' st Biral (MP)

Montecchio Maggiore-Breno 1-0 29' pt Zanella (M)

Mori Santo Stefano-Virtus Bolzano 0-2

La classifica aggiornata

Union Clodiense 76, Dolomiti Bellunesi 65, Treviso 60, Bassano 54, Campodarsego 50, Montecchio Maggiore 48, Este 48, Mestre 47, Adriese 47, Portogruaro 45, Monte Prodeco 45, Chions 43,​ Luparense 39, Breno 34, Atletico Castegnato 33, Cjarlins Muzane 32, Virtus Bolzano 23, Mori Santo Stefano 15



Prossimo Turno: Adriese-Atletico Castegnato, Breno-Chions, Cjarlins Muzane-Luparense, Este-Bassano, Mestre-Dolomiti Bellunesi, Portogruaro-Mori Santo Stefano, Treviso-Montecchio Maggiore, Union Clodiense-Monte Prodeco, Virtus Bolzano-Campodarsego