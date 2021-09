Serie D, San Martino Speme-Campodarsego: altri 4 gol per la vittoria dei ragazzi di Masitto

Di rimonta, grazie al talento del giovanissimo Prevedello. Il Campodarsego infila la seconda vittoria in campionato e fa capire che sta facendo sul serio. Anche a Verona contro il San Martino Speme la banda di mister Masitto sbuffa, soffre, va avanti, si fa riprendere, ma poi porta a casa i tre punti grazie ad una grande prestazione corale in cui ogni giocatore a disposizione di Masitto sa perfettamente cosa fare in campo.

La Cronaca

Otto gol siglati in due partite di campionato. Solo da questo dato si può commentare il match odierno contro il San Martino Speme, in cui ancora una volta l'attacco dei rossi patavini ha fatto vedere la sua potenza di fuoco. Primo tempo complesso, ma con il Campodarsego che lo termina avanti nel punteggio. A stappare il match ci pensa Oliboni, con un rigore perfetto dopo l'atterramento di Dalla Bernardina ad opera di Gentile. Il Campodarsego reagisce a testa bassa e trova due gol nel giro di 15 minuti. Al 31' ecco l'empate a firma di Buratto, abile nello sfruttare la sponda di Gentile. Nel recupero ecco il sorpasso. Oneto crea, Colombi realizza, anticipando Scalera in uscita.

Nel secondo tempo dopo pochi minuti ecco il pareggio del San Martino Speme. Ingenuità di Oneto che colpisce Fanini in area di rigore. Oliboni dal dischetto è una sentenza per il 2 a 2. A questo punto mister Masitto fa entrare l'enfant du pays, Prevedello. È il cambio decisivo. Al 21' il giovanissimo attaccante biancorosso coglie una respint corta di Scalera e deposita il pallone in rete. Trascorrono 7 minuti e concede il bis: scambia con Colmbi e davanti alla porta è una sentenza. Ancora un altro poker di gol per il Campodarsego, la nave biancorossa di Masitto vuole continuare a sorprendere tutto il girone.

Ecco il tabellino della gara:



SAN MARTINO SPEME: Scalera, Borin (37′ st Marini), Polo, Marini, Ferrarese, Dalla Bernardina, Ciuffo (35′ st Bridi), Fanini (45′ st Bertaso), Moraschi, Oliboni (35′ st Antinoro), Balde (25′ st Mantovanelli). A disposizione: Da Via, Anselmi, Gjini, Irprati. Allenatore: Baù.

CAMPODARSEGO: Fortin, Oneto, Messali, Buratto, Gentile, Zucchini (1′ st Giacomazzi), Cocola (17′ st Prevedello), Alluci (26′ st Giusti), Colombi (30′ st Cupani), Addiego Mobilio, Solinas (1′ st Guitto). A disposizione: Boscolo Palo, Marini, Lovato, Bertazzolo. Allenatore: Masitto.



Arbitro: Dini di Città di Castello.

Reti: 17′ pt rigore Oliboni, 31′ pt Buratto, 46′ pt Colombi, 12′ st rigore Oliboni, 21′ st Prevedello, 28′ st Prevedello.

Note: ammoniti Gentile, Colombi e Addiego Mobilio. Calci d’angolo 2-6. Recupero 1′ e 4′