Serie D, turno infrasettimanale: la presentazione della 9°giornata di campionato

Primo turno infrasettimanale della stagione nel girone C della Serie D nel pomeriggio di mercoledì 1 novembre 2023 a partire dalle ore 14:30. Per Campodarsego, Este e Luparense l'obiettivo è ritrovare la vittoria, dopo una giornata che ha visto i pari delle ultime due citate e la sconfitta rocambolesca degli uomini di Masitto in quel di Chions. Per tutte e tre, sfide con un discreto coefficiente di insidia, ma decisamente alla portata.

Partiamo dai Lupi di Coletti a quota 13 punti in classifica. Dopo il pari fangoso contro la Dolomiti Bellunesi di domenica, ecco un'altra gara al Casée: avversario il Monte Prodeco di Edoardo Tassi, punta classe 1998 che sta esplodendo nel raggruppamento veneto a suon di buone prestazioni e gol, già 3. A digiuno di affermazioni da 3 sfide, Coletti vuole ritrovare la vittoria e chiede maggiore concretezza ai suoi attaccanti. In avanti fiducia a Bangal, re incontrastato della trequarti sanmartinara ed autore già di 4 reti e 2 assist in quest'avvio stagionale.

Altro impegno lontano dal Nuovo Comunale per l'Este di Pagan, che dopo il pari strappato per i capelli al 96' contro il Cjarlins Muzane, affronta il Portogruaro dell'ex tecnico De Mozzi. La squadra veneziana in casa, fino a questo momento, ha raccolto 3 k.o su 4 impegni. Numeri che fanno ben sperare capitan Caccin e compagni, vogliosi di ripetere l'approccio proattivo visto a Carlino, magari proponendolo per 90'. Occhi puntati su bomber Moscatelli, tornato in gol proprio nella trasferta friulana di domenica.

É chiamato al pronto riscatto il Campodarsego, reduce dalla rocambolesca sconfitta in zona Cesarini di domenica sul campo del Chions. I biancorossi sono attesi da un vero e proprio esame di maturità al Gabbiano contro il Breno. I bresciani sono invischiati in piena zona playout, ma sono un avversario da prendere con le molle. Nell'ultima trasferta disputata hanno violato il campo della Virtus Bolzano: per i biancorossi guai a sottovalutare la rosa di coach Bersi.

Questo le gare della 9°giornata e la classifica:



Sabato 01/11/2023, h 14:30: Adriese-Union Clodiense, Bassano-Chions, Campodarsego-Breno, Dolomiti Bellunesi-Montecchio Maggiore, Luparense-Monte Prodeco, Mestre-Atletico Castegnato, Portogruaro-Este, Virtus Bolzano-Cjarlins Muzane, Mori Santo Stefano-Treviso

Classifica: Union Clodiense 21, Treviso 18, Mestre 18, Dolomiti Bellunesi 17, Luparense 13, Este 12, Chions 12,Campodarsego 12, Bassano 12, Portogruaro 11, Monte Prodeco 11, Adriese 9, Atletico Castegnato 7, Montecchio Maggiore 6, Breno 5, Cjarlins Muzane 4, Mori Santo Stefano 4, Virtus Bolzano 2