Serie D, il week end di amichevoli di Campodarsego, Este e Luparense

Sabato infuocato per le tre padovane militanti in Serie D girone C. Tanti test importanti per Campodarsego, Este e Luparense, in rigoroso ordine alfabetico, per prepararsi al meglio all'avvio stagionale in Coppa Italia di Serie D, il prossimo 3 settembre.

Il Campodarsego ammazza-Padova ha ripreso ieri la preparazione, ma ha un calendario di amichevoli bello fitto da qui all'inizio ufficiale. Sabato pomeriggio, a partire dalle ore 17.30, gli uomini di Masitto saranno di scena allo stadio Massimo Montagna di Albignasego contro i granata, che giocheranno il prossimo campionato di Eccellenza. Domenica invece test a porte chiuse tra la Prima Squadra e la formazione Juniores di Maurizio Bedin. Giovedì 24 agosto altra amichevole contro una squadra di Eccellenza: il Campodarsego giocherà infatti a Castello di Godego contro la Godigese, mentre omenica 27 agosto altra amichevole, contro la Primavera del Venezia, con sede ed orario ancora da definire.

Impegno veramente probante per la nuova ed ambiziosa Luparense di mister Coletti contro il Padova di mister Torrente e il ds Mirabelli fresco di rinnovo fino al 30 giugno 2026. Appuntamento a sabato al Gianni Casée di San Martino di Lupari a partire dalle ore 17:00. Il costo del biglietto sarà di 5€ e i tagliandi saranno acquistabili direttamente alla biglietteria del Casée prima dell’inizio del match. I Lupi vogliono continuare a dare segnali di crescita e dopo la gara di inizio mese contro il Cittadella, il Padova vuole riscattare la sconfitta contro il Campodarsego, a naso se ne vedranno delle belle da ambo le parti.

L'Este di mister Pagan si appresta sempre sabato a vivere il tradizionale triangolare "Memorial Bertocco" a Mestrino. Calcio d'inizio alle ore 16.00 contro i padroni di casa, il Mestrino Rubano di mister Paganin atteso protagonista in Eccellenza girone A, e la Villafranchese di mister Guerra, mina impazzita del girone C del prossimo campionato di Promozione. Sulla carta non ci dovrebbe essere partita, con l'Este che parte con i favori del pronostico, ma in tre mini gare da 45 minuti può succedere di tutto. Obiettivi sponda Este del "Memorial Bertocco"? Migliorare la condizione fisica e mettere in ritmo gol Moscatelli, già a segno su rigore la scorsa settimana contro il Vigasio per il Trofeo "Frutta del Doge"