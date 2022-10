Serie B, Cittadella: mister Gorini "Il nostro è stato un ottimo secondo tempo"

Post partita positivo per mister Gorini, dopo il pareggio in rimonta al Rigamonti contro il Brescia nell'ottava giornata di campionato. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

"Penso di sì, possiamo recriminare qualche cosa. Il nostro è stato un ottimo secondo tempo dopo una prima frazione un po’ bloccata, condizionata dall’aspetto mentale, col Brescia che arrivava da una sconfitta pesante e noi che eravamo reduci da due stop. Loro sono stati bravi a portarsi in vantaggio sfruttando una punizione, noi avremmo potuto pareggiare già prima dell’intervallo sugli sviluppi di un calcio piazzato, ma non ci siamo riusciti. Nella ripresa siamo entrati determinati per cercare il pareggio, l’abbiamo ottenuto meritatamente e, forse, avremmo potuto portare a casa anche qualcosa di più. Vista la situazione da cui partivamo, però, ci teniamo comunque stretto questo punto, cercando di ripartire da qui. Le sconfitte precedenti hanno minato le sicurezze di entrambe, questi dati sono dettati anche da quell’aspetto prettamente mentale. Vale la pena di sottolinearlo che eravamo contro l'ex capolista. Queste considerazioni devono darci la consapevolezza che dobbiamo mettere in campo le nostre caratteristiche, altrimenti finisce come negli scorsi turni con Reggina e Ternana. In questo senso, la gara del Rigamonti deve servirci da monito, per ricordarci cosa dobbiamo fare in questa Serie B. Un torneo durissimo, in cui ogni partita è una battaglia. Questo pareggio, ottenuto in casa di una squadra che, sul suo terreno, aveva sempre vinto deve darci grande morale. Mirko è arrivato da noi l’anno scorso con una gran voglia di rilanciarsi. Ha giocato una buona stagione, prima di questa gli ho detto che da lui mi aspettavo qualche gol in più e ora li sta cercando. In questa partita ne ha segnato uno grandissimo: mi ha detto che aveva i crampi e io scherzando gli ho risposto che forse è per quel motivo che ha calciato così bene. Sappiamo tutti che ha potenzialità importanti e talento, questo gol deve dargli ancora più fiducia"