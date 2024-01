Tombolato ancora pieno, per il Cittadella ecco la Samp di Pirlo

Un Tombolato vestito a festa, con record di presenze stagionali 6112 previste, è pronto spingere il Cittadella ancora più in alto in classifica. L'avversario di giornata? Una Sampdoria rabberciata, ma non per questo meno temibile, reduce da 2 sconfitte di fila e con Andrea Pirlo che balla sul filo dell'esonero. Calcio d'inizio domenica 28 gennaio alle ore 16:15 con più 6000 persone previste all'interno del Tombolato e la parte più calda del tifo granata, i Rabaltai, pronta a stendere una coreografia spettacolare per tutta la Tribuna Est.

La situazione in casa Cittadella

Aria tesa in Liguria per il Maestro, aria tutto sommato serena in casa Cittadella con l'imperativo di archiviare in fretta la sconfitta di Terni e confermarsi in casa come una delle compagini più forti della categoria. Non è un caso che sui 36 punti conquistati sino ad oggi da Branca e compagni, ben 23 provengano dallo stadio di casa. Un rendimento da big. Gorini ritrova davanti alla difesa il capitano Simone Branca, in gol all'andata al Marassi. È questa la notizia migliore in casa Citta, con il tecnico granata abbottonato in conferenza stampa sullo schieramento tattico dei suoi. C'è il solito ballottaggio tra il 4-3-1-2 e il 4-3-2-1, oltre la scelta di alcune individualità. Con il primo sistema di gioco, spazio alla coppia Pittarello-Pandolfi, con il ballottaggio Carriero-Amatucci nel ruolo di mezz'ala sinistra, mentre con l'Albero di Natale occhio all'inserimento di Mastrantonio al posto di Pittarello. Proprio quest'ultimo è reduce da un 2024 all'insegna dell'assist, già 3 in due partite, mentre il suo compagno di reparto Pandolfi vuole la terza rete in altrettante partite. Alle spalle delle punte, l'unico intoccabile sembra Claudio Cassano, mentre sul centro destra in mezzo al campo c'è l'inesauribile Alessio Vita. Dietro si va con la solita filastrocca: Kastrati in porta; Salvi, Pavan, Negro e Carissoni in difesa.

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Negro, Carissoni; Vita, Branca, Amatucci (Carriero); Cassano; Pittarello, Pandolfi

La situazione in casa Sampdoria

Buriana in casa Doria per Andrea Pirlo. La classifica, aldilà delle due sconfitte consecutive, parla chiaro: la zona playout è più vicina di quella playoff. Per una squadra in transizione, ma con il blasone dei blucerchiati, qualcosa di difficile da accettare fino in fondo. Pirlo al Tombolato si gioca la panchina, In caso di sconfitta è già pronto Beppe Iachini a subentrare, per un amarcord in salsa 2011-2012, guarda caso l'ultima volta che la Samp ha giocato a Cittadella, vincendo 2 a 1 con la doppietta di Graziano Pellè. Il presente della Samp racconta di una squadra alla ricerca disperata di un centrale difensivo low cost e dalla resa accettabile, mentre sul campo la settimana ha portato qualche buona notizia, come il rientro di Kasami e di Manuel De Luca, autentico spauracchio per Pavan e compagni, con già 3 gol realizzati in carriera ai granata. Per quanto riguarda la probabile formazione, tutto sembra virare verso un 4-4-2 pressocché obbligato. Stankovic tra i pali, mentre la linea difensiva sarà composta dalla cerniera centrale composta da Ghilardi e Gonzalez, mentre a destra spazio a Murru, con Giordano sull'out sinistro. In mediana con il recuperato Kasami, anche Benedetti e Yepes, con Depaoli largo a destra. In avanti spazio al tandem pesante composto da De Luca e l'ultimo arrivato Alvarez, proveniente dal Sassuolo.

Portieri: Ravaglia, Stankovic, Tantalocchi.

Difensori: Barreca, Depaoli, Ghilardi, Giordano, Gonzaléz, Lotjonen, Murru, Stojanovic.

Centrocampisti: Askildsen, Benedetti, F. Conti, Girelli, Kasami, Ricci, Yepes.

Attaccanti: Álvarez, De Luca, Delle Monache, La Gumina, Ntanda.

Sampdoria (4-4-2): Stankovic; Murru, Ghilardi, Gonzalez, Giordano; Depaoli, Kasami, Yepes, Benedetti; De Luca, Alvarez

Il resto del turno - 22°giornata

Venerdì 26 gennaio, ore 20:30

Catanzaro-Palermo 1-1



Sabato 27 Gennaio, ore 14:00

Como-Ascoli 0-2

Cremonese-Brescia 1-0

Modena-Parma 3-0

Südtirol-Cosenza 0-1

Venezia-Ternana 1-0



Sabato 27 Gennaio, ore 16:15

Bari-Reggiana 0-2

FeralpiSalò-Lecco 5-1

Pisa-Spezia 2-3

Domenica 28 Gennaio, ore 16:15

Cittadella-Sampdoria



CLASSIFICA: Parma 45, Cremonese 41, Venezia 41, Como 39, Cittadella 36*, Palermo 36, Catanzaro 34, Modena 31, Brescia 29, Reggiana 28, Cosenza 27, Bari 27, Pisa 26, Südtirol 24, Sampdoria 23 (-2)*, Ascoli 23, Ternana 21, Feralpisalò 20, Spezia 20, Lecco 20

*una partita in meno

Dove guardare Cittadella-Sampdoria

L’incontro sarà trasmesso in diretta tv da Sky al canale Sky Sport dal numero 251 del satellite in poi. I clienti Sky potranno seguire Cittadella-Sampdoria anche in diretta streaming grazie all’app SkyGo e Now TV. La diretta streaming del match sarà visibile anche su DAZN, disponibile su tutti i dispositivi compatibili con l’app o sul sito web della piattaforma.