Serire D: le date della stagione 2022-2023, al via il 4 settembre

Girone C

Serie D Girone C

Stabilito l'inizio del campionato di Serie D 2022-2023: il 4 settembre. Così è stato reso noto nel comunicato ufficiale 65 del 10 giugno. Oltre al campionato, con i vari gironi, stabilito l'inizio della Coppa Italia di D, il prossimo 21 agosto 2022, mentre la categoria degli Juniores Nazionali darà il calcio d'inizio il prossimo 17 settembre.

Ancora attesa per quanto riguarda la composizione dei gironi. In quello del nord est dovrebbero rientrare le padovane Luparense, Campodarsego ed Este, che se la vedranno con avversarie molto agguerrite come la neo promossa Portogruare, l'ambizioso Villafranca Veronese, la Dolomiti Bellunesi, senza dimenticare l'Union Clodiense e l'Adriese.