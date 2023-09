«Felice per la rete e i 3 punti. I nuovi hanno capito cosa significa il Cittadella»

Forse non è un caso che a segnare il gol con cui il Cittadella ha espugnato Genova sia stato proprio Simone Branca. Capitano dopo la partenza di Perticone, anima della squadra di Gorini. Non solo in mezzo al campo, ma anche nello spogliatoio. Uno su cui si può sempre contare, in ogni momento. Ecco perché la sua rete, 603 giorni dopo quella messa a segno del momentaneo 2-3 al Menti nel derby contro il Vicenza della stagione 2021-2022, assume i connotati della liberazione e della ripartenza. Il suo tiro laser con cui ha bucato Stankovic resterà a lungo negli occhi dei tifosi, ma anche nella sua mente. «È stato un gol bellissimo ed emozionante», riconosce il leader del Citta. «Aggiungo anche molto importante, perché era da un po' che mancava. Sono contento ed orgoglioso per la rete, ma soprattutto per i 3 punti che pesano, soprattutto in un campo come il Ferraris contro una squadra forte come la Sampdoria. La rete mi fa felice a livello personale, ma penso principalmente alla squadra. Volevamo i 3 punti e li abbiamo ottenuti in un terreno difficile».

L'uomo giusto, al posto giusto, al momento giusto. Dopo tanta attesa, una marcatura da assaporare e godersi, a coronamento di una rimonta fatta di temperamento, ma anche tanta qualità. «Anche dopo lo svantaggio ci abbiamo sempre creduto nella rimonta. Loro alla prima occasione ci hanno fatto gol, ma dopo l'intervallo siamo tornati in campo con il piglio giusto, trovando il pareggio subito. Poi siamo stati bravi nel finale a reggere la pressione avversaria e portare a casa quest'affermazione».

Il Cittadella che riprende a lavorare post Sampdoria porta con sé decisamente tanti aspetti positivi: l'integrazione con i nuovi sempre più spedita e un'assimilazione delle linee di gioco di Gorini apparsa a livelli decisamente avanzati: «I nuovi si sono calati subito nella nostra idea di gioco e stanno facendo molto bene. Molto arrivano dalla C e sono felice per loro. Hanno voglia ed hanno capito cosa significa il Cittadella».