Srrie B, Brescia-Cittadella: i precedenti tra le due squadre

Brescia e Cittadella allo stadio Rigamonti è andata in scena 12 volte. Bilancio favorevolissimo al Brescia con due successi per i granata, cinque vittorie per i biancoblu e cinque pareggi. L'ultima vittoria delle Rondinelle contro il Cittadella risale al 2017. Nelle ultime tre sfide due pareggi (quello pirotecnico della scorsa stagione è ancora nella memoria dei granata) e l'affermazione del 2019 firmata Finotto. La prima vittoria del Cittadella risale alla semifinale ritorno dei playoff del 2010. In quel caso la rete di Curiale fece passare un brutto quarto d'ora finale ai bresciani, che riuscirono ad accedere in finale forti della rete dell'andata di Mareco e del miglior piazzamento in classifica di quell'anno.

Le migliori vittorie bresciane sono due 4-1, risalenti alle stagioni 2013 e 2017. Nella prima occasioni i grandi protagonisti del match furono Caracciolo, Juan Antonio, Benali, oltre all'autogol dell'estremo difensore granata dell'epoca, Di Gennaro, mentre nel 2017 ancora Caracciolo protagonista, accompagnato da Coly, Dall'Oglio e Blanchard.