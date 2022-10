Serie D, girone C: mister Masitto (Campodarsego) "Ci aspetta una gara difficile a Caldiero"

Le due vittorie consecutive delle ultime settimane hanno riportato il Cmapodarsego di Masitto in testa alla classifica con l'Union Clodiense. Motivo in più domani a Caldiero Terme, contro i gialloverdi di mister Cacciatore, di non sbagliare per i ragazzi di mister Masitto. Ecco le dichiarazioni del tecnico biancorosso:

"Non dobbiamo rilassarsi e pensare che tutto sia facile. Ci vuole uno step in più in quel di Caldiero. Quando si vince si lavora meglio. È un campionato talmente complicato ed equilibrato, che la differenza viene fatta in fase di preparazione, soprattutto negli allenamenti. Dopo Legnago siamo più consapevoli di noi stessi. Abbiamo fatto molto bene nel primo tempo, meno nel secondo. Siamo una squadra in evoluzioni, con caratteristiche interessanti, cercando di crescere globalmente. A Caldiero dobbiamo rispettare i nostri principi di gioco, senza sottovalutare gli avversari. Ci sono tantissime partite e dobbiamo macinare punti. Se non arriva la vittoria, dobbiamo essere in grado di pareggiare. Il Caldiero è una squadra forte, che si conosce bene da anni. Possono vincere contro chiunque. Arriviamo bene alla trasferta veronese, con un pizzico di mentalità vincente in più. La crescita personale può diventare fondamentale se inquadrata in termini collettivi."