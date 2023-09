«Rialziamo subito la testa, analizziamo bene gli errori e dimentichiamo presto il Como»

Cittadella c'è un problema. A dirlo non è la stampa specializzata, ma i freddi numeri. Escluso il centro di La Gumina, a due minuti dalla fine dei primi 45', e il secondo gol del Como nel pomeriggio di domenica, le altre 6 reti subite dalla squadra di Gorini in questa stagione arrivano tutte nei minuti iniziali dei rispettivi tempi. Tutto parte da Empoli in Coppa Italia con Caputo, abile a freddare Kastrati all'8'. Trascorrono 14 giorni ed ecco la gara di Parma, con gol all'alba della prima frazione e un altro allo stesso minuto nella ripresa. Passano tre giorni e a Bari la rete di Nasti arriva al 6'. Se tre indizi non fanno una prova, ecco la domenica horror contro il Como. Ioannou al 2', Cutrone al 5' del secondo tempo. Insomma l'approccio iniziale è un tema che non si può più nascondere al Tombolato, come riconosce il direttore generale Stefano Marchetti: «Contro il Como abbiamo preso gol alla prima azione del primo e del secondo tempo», riconosce il dg granata. «Lo stesso a Parma. Non è sempre tutto casuale. Gli approcci alle partite non sono stati fatti come si doveva. Poi quando prendi gol la gara si mette sempre in salita e dopo la seconda rete è stata compromessa. Con il Como sono quelle partite che nascono male e finiscono peggio. È una gara da analizzare bene negli errori e al tempo stesso da dimenticare presto. Il Como si è chiuso bene, è una squadra fisica che ci ha impedito di trovare la giocata e nelle ripartenze ci ha segnato».

Un Como che ha sovrastato il Cittadella a livello fisico e di cattiveria. Ha avuto questa percezione direttore? «Difficile da dire, perché la gara si è messa male fin da subito e in questi casi tutto risulta amplificato in un senso, come in un altro. La squadra ha lottato, ma ha preso gol evitabilissimi su cui si dovrà analizzare con grande attenzione. Sotto il punto di vista dell'impegno e della voglia non posso rimproverare i giocatori. Il Como ha meritato la vittoria. Altre volte siamo riusciti a rimediare la situazione, questa volta no».

Eppure, contro la squadra di Longo, rispetto a Parma o Sampdoria, non c'è mai stata la sensazione che la partita potesse essere ribaltata. «Non è girato nulla perché il Como non ci ha concesso le nostre giocate. Poi è vero, nemmeno noi abbiamo giocato bene, ma ho visto una squadra che ha cercato il gol della bandiera. Ora bisogna resettare nella maniera giusta, analizzando i perché di questa giornata storta e mantenendo l'atteggiamento positivo visto sino a domenica contro il Como. Sono fiducioso».

Temi contraccolpi psicologici dopo questa sconfitta? «Non siamo in guerra. Il calcio è un gioco ed un lavoro da affrontare con lo spirito corretto e la testa giusta. Siamo all'inizio e dobbiamo rialzare la testa».