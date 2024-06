Stefano Marchetti: «Masciangelo? Ha sposato il Cittadella in 3 secondi. Dallo Spezia nessuna chiamata per Pittarello»

Il sorriso e il buon umore non mancano in casa Cittadella dopo la prima ufficialità del mercato estivo. Con Edoardo Masciangelo il direttore generale granata Stefano Marchetti gongola e si mette in casa un esterno mancino in grado di ricoprire più spartiti tattici sulla fascia. « Masciangelo è un giocatore con esperienza e qualità. Ha voluto fortemente venire a Cittadella e questo mi dà soddisfazione. Aveva parecchie possibilità, ma quando ha parlato con me ha sposato la causa Cittadella in 3 secondi. Aldilà della qualità del calciatore, molto importante e con carriera che parla da solo, tra giovanili della Roma, Juve Under23, Palermo e Benevento, è nel pieno della maturità e credo possa darci tanto».

Masciangelo che non vede l'ora di iniziare, come conferma il direttore granata: «La cosa che mi è piaciuta di più di Masciangelo? La sua voglia e il suo entusiasmo, oltre alle sue capacità tecniche. Potrà darci una grande mano perché un giocatore molto offensivo, duttile perché può giocare tanto a 5 come a 4, credo sia un acquisto importante».

La fascia sinistra con l'arrivo dell'ex Benevento inizia ad essere particolarmente affollata. In rosa ci sono il giovane Rizza, il titolare Carissoni e Federico Giraudo, quest'ultimo in scadenza. Marchetti su questo ultimo punto predica calma: «Intanto ho messo una pedina in rosa, poi valuterò. Ho il tempo per farlo con tutta la calma del caso. Il resto sono cose che pondero e poi decido. Ora posso osservare il mercato sempre dinamico. Masciangelo due settimane fa non era nella mia testa per tanti motivi. Poi nascono le situazioni e come in questo caso ho lasciato perdere altre piste. Le idee cambiano repentinamente, perché cambia tutto in maniera troppo repentina».

E sugli interessamenti dalla Liguria di Filippo Pittarello, Marchetti sgombra il campo con decisione: «I rumors su Pittarello? Lo Spezia mi conosce ed ha il mio numero. C'è già stata una trattativa a gennaio, ma non si è chiusa. Di sicuro se le cose non sono vere, le voci stanno danneggiando il giocatore e non solo. Finché lo Spezia non mi chiama, la trattativa non esiste. Aggiungo che questo voci non aiutano di certo...».

Chiusura inevitabile sulla possibile riconferma o meno di Edoardo Gorini sulla panchina del Citta: «Anche qui c'è tempo. Devo ancora vedermi con il presidente Gabrielli. Non mi espongo al momento. Perché decidere quando ho tempo per farlo? Ho sempre fatto così. I veri contratti a Cittadella sono i rapporti umani. Un esempio? Ho giocatori che non verranno riconfermati anche con il contratto in essere».