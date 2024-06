Stefano Marchetti: «Salvi resta a Cittadella, Mastrantonio no. Desogus? Lo volevo già la scorso anno...»

Tanto lavoro in questo giugno per Stefano Marchetti. Con l'acquisto a titolo definitivo, con diritto di riacquisto in favore del Cagliari, del talento offensivo Jacopo Desogus salgono a 4 i nuovi giocatori in casa Cittadella. «Desogus volevo prenderlo già lo scorso anno, ma poi si è infortunato e non si è fatto più nulla», sottolinea un sorridente Marchetti a pochi minuti dalla firma del giocatore sardo. «È un giocatore che mi è sempre piaciuto e sono felice di averlo portato a Cittadella. Arriva a titolo definitivo. Aveva altre richieste? C'è da fare al Cagliari questa domanda. Per quanto mi riguarda posso solo dire che ha qualità importanti».

Dopo Tronchin, un altro 2002 per un Cittadella sempre più giovane e con atleti multiruolo: «È un giocatore d'attacco che ho voluto fortemente e penso possa giocare in più ruoli sul fronte offensivo come il trequartista, la seconda punta, anche la mezzala offensiva. Può ricoprire tante posizioni un po' come Chiesa o per restare nella nostra realtà come Baldini. Di sicuro non è una prima punta alla Magrassi, Pittarello, Maistrello o una punta di movimento. In questa trattativa ci ho lavorato tanto, non è facile trovare sempre le soluzioni giuste. L'anno scorso la questione non era andata in porto, quest'anno ho ripreso il filo e tutto è andato per il meglio. Mi piace questo momento di mercato perchè stanno arrivando giovani in grado di segnare il presente e il futuro del Cittadella».

Spazio anche per le ultime sui giocatori in scadenza al 30 giugno: «Per Mastrantonio non esercito la opzione di rinnovo, mentre Salvi resterà in granata anche il prossimo anno. Movimenti in uscita? Solo chiacchiere, ma niente di concreto e si sa le parole se le porta via il vento. Se il mercato finisse oggi saremmo in troppi, quindi qualcuno andrà via. Vedremo in base alle situazioni».

Un Cittadella già fatto e finito al 28 giugno? Marchetti è molto soddisfatto per quanto è maturato sino a questo momento sul fonte delle trattative: «Ho preso 4 giocatori mirati. Non ho aspettato perché li avevo nel mirino già da tempo. Ovviamente sono contento siano arrivati. Il mercato non è ancora iniziato e per me potrebbe già essere finito. Io devo lavorare in anticipo se voglio raggiungere certi obiettivi. Non posso aspettare gli ultimi giorni di mercato per battere la concorrenza».