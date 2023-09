Super colpo Academy Plateola: a blindare la porta c'è l'ex pro Lorello

Un super guardiano per i pali dell'Academy Plateola di mister Ton. In esclusiva su PadovaOggi possiamo dare per fatta la firma di Alessandro Lorello come nuovo portiere gialloverde. Estremo difensore di prestanza fisica, ottimo nelle uscite e sicuro tra i pali, è il classico numero 1 moderno. Abile con i piedi e nell'impostazione di gioco, straordinario per temperamento e disponibilità nell'aiuto dei compagni, insomma un vero riferimento per la squadra.

Portiere di grande esperienza, arriva ad Piazzola con entusiasmo e forte di oltre 450 partite in prima squadra delle quali 66 in Lega Pro con Varese, Valenzana e Matera, 305 in Serie D con Palazzolo, Alghero, Giorgione ed Este. Le rimanenti presenze sono con le maglie di Pozzonovo, Liventina ed Opitergina in Eccellenza.