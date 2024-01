Tanti Auguri Calcio Padova! Oggi all’Euganeo la festa per i 114 anni di storia

La vittoria a Novara ha fatto da antipasto per il 114esimo compleanno del Calcio Padova, che si festeggia oggi in due momenti. Il primo è il brindisi di inaugurazione alle ore 17:30, nella sede del Calcio Padova, all’interno dello Stadio Euganeo in viale Nereo Rocco 60, della nuova ala del Calcio Padova Museum dedicata agli ultimi quattordici anni di storia, dal 2010 al 2014. Dal mancato sogno serie A al fallimento 2014, passando dalla pronta risalita dalla D alla C, all’ascensore degli ultimi anni tra B e C, annata mai banali e sempre palpitanti all’insegna del biancoscudo.

Dopo i festeggiamenti istituzionali, alle 19:00 la parte più calda del tifo biancoscudata, la Tribuna Fattori, festeggerà il compleanno biancoscudato in Piazza Cavour, per un brindisi collettivo a pochi passi dalla sede dove venne fondato il Calcio Padova nel lontano 29 gennaio 1910 dal barone Giorgio Treves de’Bonfili.

Sempre alle 19:00, da segnalare all’Academy del Padova a Noventa la serata organizzata dal club Padova nel Cuore, presieduto da Claudio Campagnolo, denominata “Il vero tifoso non molla mai”. Tra gli ospiti previsti i leader della squadra Radrezza e Kirwan, oltre una rappresentanza della società.