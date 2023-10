Toldo illumina con la Primavera, pari rimonta contro il Como di Fabregas

Il Padova Primavera ha un cuore infinito e con una doppietta di Andrea Toldo pareggia per 2-2 nel quinto turno del campionato Primavera 2 girone A. Sul campo del Como diretto dal leggendario Cesc Fabregas e sotto di due reti, i ragazzi di Rossettini nella ripresa rimontano con una partita spregiudicata e propositiva, sfiorando addirittura il colpaccio al Centro Sportivo Mario Porta di Vedano Olona, provincia di Varese. Un pari che non cambia gli equilibri in classifica del raggruppamento, con i baby biancoscudati nel gruppone delle seconde in compagnia di Parma, Brescia e Vicenza a 10 punti a -5 dalla Cremonese capolista.

Mister Rossettini deve rinunciare a Beccaro e Montrone precettati dalla prima squadra per la trasferta di Arzignano, ma le assenze non si notano perché nei primi minuti le migliori occasioni sono proprio dei padovani con Grosu e il gol annullato Benhassine. Ti aspetti la rete del Padova ed invece al 13' la difesa biancoscudata viene sorpresa centralmente da Mazzara che con un tiro a giro porta avanti i padroni di casa. Nel primo tempo succede poco altro, con il Padova a caccia del pari e il Como in amministrazione controllata del possesso e qualche folata. All'intervallo Rossettini cambia, inserendo Simionato e Marlon, ma dopo appena tre minuti arriva il raddoppio lombardo, ancora con Mazzara, abilissimo ad attaccare la profondità e freddare Rossi. Con il 2 a 0 in cascina il Como si rilassa, abbassa i ritmi, ma Fabregas non aveva fatto i conti con Andrea Toldo. Sotto gli occhi del papà Francesco, il numero 9 biancoscudato accorcia prima le distanze su calcio di rigore al 54' e poi pareggia ad undici minuti dalla fine con una zampata da bomber vero su una respinta corta di Piombino. Doppietta personale per Andrea Toldo, che sale a quota 4 reti, capocannoniere della squadra. Nel finale c'è anche il tempo per provare a vincere la gara con Degbe, già decisivo la giornata precedente in casa con l'Albinoleffe, a cui non viene concesso un rigore che poteva starci

Mister Rossettini nel post partita ha analizzato così la sfida: «La squadra di Fabregas ha belle individualità, in netta crescita in questa fase stagionale. Recuperare due gol in una situazione del genere non è mai facile e ci tengo a dire che i ragazzi sono stati bravi. Abbiamo un gruppo di giovani calciatori che ci può permettere di fare un calcio propositivo che al momento sta pagando vedendo i risultati conseguiti».



Questo il tabellino della gara:

COMO PRIMAVERA-PADOVA PRIMAVERA 2-2

FINE PRIMO TEMPO 1-0

MARCATORI Mazzara (C) al 13' p.t.; Mazzara (C) al 3', Toldo (P) su rigore al 9’, Toldo (P) al 34' s.t.

COMO PRIMAVERA

Piombino; Bossi, Ronco, Restelli, Mocchetti, Airaghi, Mazzara, Massaglia (dal 44' s.t. Galafassi), Chinetti (dal 39' s.t. Mastromatteo), Rispoli, Sabirli (dal 25' s.t. Lipari)

PANCHINA Pisoni, Grandi, Andrealli, Ortelli, Lanzarotti, Arrighi

ALLENATORE C.Fabregas

PADOVA PRIMAVERA

Rossi; Susanu, Antonello (dal 40' s.t. Siviero), Caporello, Boi, Leoni (dal 1' s.t. Simionato), Grosu (dal 1' s.t. Marlon), Piva (dal 25' s.t. Badalì), Sega, Benhassine (dal 17' s.t. Degbe)

PANCHINA Straforini, Zorzetto, Giacometti, Varagnolo

ALLENATORE L.Rossettini

Arbitro Gauzzolino di Torino

Assistenti Farina-Moretti

AMMONITI Airaghi (C), Susanu (P), Degbe (P)



NOTE Recupero: 0' p.t., 5' s.t.