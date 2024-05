Torneo di Abano U14: il Flamengo concede il bis nella 30°edizione della kermesse

Abano Terme si tinge di verdeoro per la seconda volta. È terminata ieri sera con una finale italo brasiliana la trentesima edizione del Torneo Internazionale di Calcio Giovanile Città di Abano Terme. Sotto i riflettori dello Stadio delle Terme di Monteortone il Flamengo, storica società di Rio de Janeiro fondata nel 1895, ha sconfitto per 3-1 gli under 14 dell’Empoli e ha così potuto sollevare la coppa per la seconda volta consecutiva.

Dopo 44 partite in cinque giorni, ospitate da tante realtà sportive del territorio (Battaglia Terme, Terradura, Due Carrare, Giarre, Monterosso e Senza Frontiere), la finalissima è stata una partita godibile, di ottimo livello tecnico e più equilibrata di quanto non suggerisca lo score finale. Il match ha visto a lungo i baby toscani rispondere colpo su colpo alle folate dei brasiliani, fisicamente straripanti e dotati di un’ottima padronanza della palla. Una prestazione orgogliosa che ha sicuramente lasciato soddisfatto il tecnico dell’Empoli Fabio Zaza, tonato ad Abano da mister dopo aver disputato il torneo da giocatore, nel 2002 con la maglia del Bologna.

La finale anticipata al sabato era una delle scommesse fatte dagli organizzatori quest’anno e si può senz’altro dire che sia stata vinta. Si è assistito infatti a un ultimo atto molto partecipato, che ha fatto registrare il tutto esaurito sugli spalti e decine di persone ad osservare dalla recinzione di bordo campo, comprese due famiglie empolesi partite nel primo pomeriggio alla volta di Abano, dopo aver saputo della vittoria dei blu in semifinale con il quotato Porto.

La cerimonia finale, come quella della partita inaugurale, è stata sfarzosa ed emozionante, con colonna sonora, fuochi d’artificio e tanti selfie e dirette Instagram per i ragazzi del Flamengo che hanno a lungo festeggiato, applauditi dalle loro famiglie e dagli sportivi presenti.

La manifestazione ha infatti sostenuto le realtà del territorio, raccogliendo tutti fondi i necessari all’Associazione Nuoto Portatori Handicap ODV e il suo progetto “Nuoto Accessibile Per Tutti” che si propone di migliorare significativamente la qualità della vita delle persone con disabilità consentendo loro l’accesso alle strutture acquatiche nel caso l’handicap lo rendesse difficoltoso o impossibile. Tramite la sua rete e con libere donazioni allo stadio, inoltre, il Torneo ha aiutato anche il Gruppo Scout Abano Terme ad acquistare una nuova tenda per il loro campo estivo, in programma ad agosto sull’Appennino.

Le parole degli organizzatori

Possiamo dire con soddisfazione che questa trentesima edizione - ha dichiarato il Sindaco di Abano Terme Federico Barbierato - è stata un successone in termini di selezione delle squadre, con la partecipazione di società prestigiose sia italiane che europee ed anche extraeuropee tutte protagoniste di una grande festa di sport. Quello di Abano Terme è ormai consolidato come uno dei tornei più importanti a livello internazionale per gli under 14 e possiamo affermare che l'organizzazione ha contribuito a rendere questo evento ancora più bello dell'anno scorso. Per la prossima edizione ci piacerebbe che fosse presente una nazione che non ha mai partecipato a questa torneo e quindi probabilmente avremo una squadra dell'Africa nell'edizione 2025.”

“È stata una settimana complicata dal punto di vista organizzativo - ha raccontato Gianni Meggiolaro, ideatore del torneo e suo “timoniere” - abbiamo dovuto spostare di sede qualche partita e recuperarne una il giorno dopo, ma alla fine siamo pienamente soddisfatti. Sia allo Stadio delle Terme che negli altri campi c’è sempre stato un bel pubblico e questo ci gratifica di cinque mesi di lavoro svolti principalmente in due (l’altra pedina fondamentale è Giulia Bertan, ndr) unitamente ai complimenti ricevuti dai dirigenti dei club partecipanti. Qualcosa si può sempre migliorare, certo, ma devo dire che ricevere già oggi delle richieste di invito per la prossima edizione fa un immenso piacere e, con l’appoggio fondamentale dell’amministrazione, siamo pronti a progettare un prossima edizione ancora migliore.”

“Una grande macchina organizzativa ha permesso di svolgere al meglio questa 30ª edizione del torneo internazionale Città di Abano Terme - ha dichiarato il vicesindaco e assessore allo sport Francesco Pozza - I nostri ragazzi, le loro famiglie e noi tutti abbiamo avuto la straordinaria occasione di vedere all'opera tanti ragazzi con un grande talento, e tutto questo è potuto avvenire solo grazie all’impegno di tantissimi volontari che hanno mantenuto i campi in condizioni perfette per svolgimento delle delle varie partite. Un ringraziamento va alle società partecipanti che con i loro attestati di stima e gradimento per la qualità dell’organizzazione e per l'ospitalità di questa 30ª edizione ci riempiono di orgoglio e di soddisfazione e ci danno energia per iniziare a programmare al meglio la prossima edizione. Ci piace sottolineare come questa manifestazione sia diventata negli anni un’occasione di crescita e di incontro tra tante culture e scuole calcistiche diverse, resa possibile anche dalla disponibilità e dalla bravura degli arbitri che scendono in campo assieme alle squadre per far rispettare quella parola, “Rispetto”, che è il valore chiave di questo torneo”.

I risultati delle gare:

Semifinali 5°/8° posto: Atalanta Bc - Fc Internazionale 4-2, Ac Monza - Psv Eindhoven 0-2.

Semifinali 1°/4° posto: Cr Flamengo - Juventus Fc 2-0, Empoli Fc - Fc Porto 3-1.

Finale 15°-16° posto: Bologna Fc - Fks Stal Mielec 0-1

Finale 13°-14° posto: Lyngby Bk - Fc Lugano 5-1

Finale 11°-12° posto: Red Bull Academy - Rc Strasbourg 3-4 (d.c.r.)

Finale 9°-10° posto: L.A. Galaxy - Udinese Calcio 4-0

Finale 7°-8° posto: Fc Internazionale - Ac Monza 1-2

Finale 5°-6° posto: Atalanta Bc - Psv Eindhoven 2-3

Finale 3°-4° posto: Juventus Fc - Fc Porto 2-2 (3-4 d.c.r.)

Finale 1°-2° posto: Cr Flamengo - Empoli Fc 3-1

Classifica finale.

1. Cr Flamengo (Brasile)

2. Empoli Fc

3. Fc Porto (Portogallo)

4. Juventus Fc

5. Psv Eindhoven (Olanda)

6. Atalanta Bc

7. Ac. Monza

8. Fc Internazionale

9. L.A. Galaxy (Stati Uniti)

10. Udinese Calcio

11. Rc Strasbourg (Francia)

12. Red Bull Academy Salisburgo (Austria)

13. Lyngby Bk (Danimarca)

14. Fc Lugano (Svizzera)

15. Fks Stal Mielec (Polonia)

16. Bologna Fc