Calcio, sarà Vincenzo Torrente il nuovo allenatore del Padova

Alle ore 14 di oggi, lunedì 12 dicembre, l'ufficialità da parte della società di viale Nereo Rocco non era ancora arrivata. Il nome, però, circola già, al punto che la fumata bianca sarebbe ormai cosa fatta: sarà Vincenzo Torrente il nuovo allenatore del Calcio Padova.

La scelta del patron biancoscudato Joseph Oughourlian, del presidente Alessandra Bianchi e del direttore sportivo Massimiliano Mirabelli è quindi ricaduta sul tecnico 56enne che, reduce da tre stagioni al Gubbio (con cui nello scorso torneo aveva anche raggiunto i playoff), era fermo ai box da inizio campionato: toccherà dunque a lui sostituire Bruno Caneo, esonerato nelle ore immediatamente successive alla sconfitta di ieri, domenica 11 dicembre, per 2-1 contro il Lecco in terra lombarda e risollevare le sorti di un Padova che al momento si trova in dodicesima posizione in classifica, a tre punti sia dai playoff che dai playout.