Calcio Padova, l'ira di mister Torrente: «L'arbitro ha compromesso la nostra stagione»

«Abbiamo creato moltissimo, ma quello che è successo è incredibile»: ha un diavolo per capello Vincenzo Torrente, allenatore del Padova, dopo l'eliminazione dei biancoscudati dai playoff causa sconfitta casalinga 0-1 contro la Virtus Verona.

Il tecnico indica chiaramente uno dei principali colpevoli del ko, ed è il direttore di gara Francesco Carrione di Castellamare di Stabia: «L'arbitro ha compromesso la stagione del Padova con un errore clamoroso: non puoi non dare un rigore simile (ha concesso punizione dal limite per fallo su Liguori, ma il contatto è avvenuto all'interno dell'area) se sei a un metro da distanza. Per non parlare dell'assistente di linea, nonché della gestione della gara: c'era un rosso per loro per fallo a gamba tesa e ha estratto solo il giallo, mentre Donnarumma per una spinta è stato espulso. È ora di finirla: siamo professionisti, non esiste che non ci sia il Var anche in serie C. Siamo professionisti come in serie A e in serie B. Facciamo investimenti importanti, e usciamo per un errore clamoroso perché non c'è il Var. L'espulsione di Donnarumma? Sono sicuro che sia stata una furbata di Gomez. Mi dispiace uscire così: lo ripeto, l'arbitro è stato decisivo».