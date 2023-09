Calcio, che splendido Padova: 0-3 al Trento e primo posto solitario

Convincente, e vincente: il Padova batte 0-3 in trasferta alla stadio Briamasco il Trento nella sfida valevole per la sesta giornata del girone A di serie C e vola da solo in testa alla classifica.

La cronaca

Partenza subito decisa del Padova, che a furia di attaccare trova il gol dopo dieci minuti: Liguori pesca Villa al limite dell'area, che da posizione defilata stoppa la palla, si coordina e con un diagonale volante mette la palla all'angolino senza lasciare scampo a Russo. Otto minuti più tardi il raddoppio dei biancoscudati con Capelli, che sfrutta l'errata respinta di Russo sul potente calcio di punizione di Liguori dai 25 metri e gonfia la rete con un piatto destro dopo essersi avventato per primo sulla palla vagante. Liguori a metà frazione ha sul destro la palla del tris ma prende l'esterno della rete, e al 35esimo Petrovic illude i padroni di casa segnando ma in posizione di fuorigioco. Nella ripresa il Trento prova ad alzare il proprio baricentro ma senza creare particolari occasioni, e allora al 77esimo il Padova si porta a quota 3 gol: Bortolussi sfrutta lo scivolone del centrale difensivo degli aquilotti e si invola verso Russo facendosi respingere la conclusione, ma il centravanti non demorde e dopo aver superato con un sombrero sempre Russo insacca con un esterno destro.