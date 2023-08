Rigori parati e rimpianti: tra Pozzonovo ed Azzurra Due Carrare è parità

Pari e spettacolo tra Pozzonovo ed Azzurra Due Carrare, ma alla fine è 0-0. Può sembrare un controsenso, ma è quanto accaduto a Pozzonovo, nella prima giornata del quadrangolare preliminare del Trofeo Veneto Promozione. Gara intensa per il periodo, giocata a più di 30°, con due squadre decisamente sciupone in avanti (un rigore sbagliato a testa) e da registrare in difesa, nonostante il clean sheet di giornata. Merito di due super portieri, rispettivamente Belluco per il Pozzonovo e Mazzini per l'Azzurra.

Il primo si esalta nel primo tempo su Guzzo, ipnotizzandolo dal dischetto al 33', mentre il secondo è tentacolare su Bernardi al 63' sempre dagli undici metri. Nel mezzo tanto equilibrio. Ai punti meglio il Pozzonovo, pericoloso ripetutamente con Marzola, Bernardi (al netto del rigore sbagliato tra i migliori in campo) e Poncia. Per mister Sandon tanto da lavorare, ma l'impenetrabilità di Mazzini e il buon stato di forma di Guzzo fanno ben sperare in vista del 10 settembre, giorno dell'esordio di campionato per i biancoblu.

Questo il tabellino della gara odierna:

POZZONOVO-AZZURRA DUE CARRARE 0-0

POZZONOVO: Belluco, Vianello, Convento (1’ s.t. Colò), Carraro, Colman Castro, Bortoluzzi, Gallo, Badiello, Poncia (1’ s.t. Rizzieri), Bernardi (39’ s.t. Franchin), Marzola (1’ s.t. Et Tahiry). A disp. Venturini, Violato, Ruggero, Tusha, Biancato. All. Massimiliano Sabbadin.

AZZURRA DUE CARRARE: Mazzini, Battarin (47’ s.t. Zonzin), Andreon, Aggio (22’ s.t. Contarin), Gardellin, Pavan, Forster (32’ s.t. Businaro), Gusso, Guzzo, Zabarella (32’ s.t. Lazzaro), Minozzi (18’ s.t. Toffanin). A disp. Bellamio, Condino, Grigio, Rinaldo. All. Diego Sandon.

ARBITRO: Boretti di Verona.

NOTE: Spettatori 150 circa. Ammoniti Marzola, Colò e Andreon. Recuperi: 2’ e 4’.