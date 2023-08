La rivincita degli ex: Giuliato e Pavanello piegano la Piovese

La rivincita degli ex. Esordio in Coppa Veneto con il botto per la Vigontina San Paolo di Alessandro Piron, che firma l’impresa di giornata mandando al tappeto per 2-1 la corazzata Piovese.

Grande soddisfazione per il nuovo allenatore bianconero, che nella stagione 2021/2022 aveva guidato proprio la formazione biancorossa al trionfo nel girone «C» di Promozione e al conseguente salto in Eccellenza. Altrettanta delusione per la Piovese, priva del pezzo da 90 del suo mercato, il bomber Damien Florian.

Primo tempo di dominio assoluto per i padroni di casa: il palo di Ruzza su assist di Giuliato in apertura, e poi l'uno-due micidiale in chiusura di frazione che decide l'incontro. Giuliato su rigore (40'), la fuga in profondità di Edoardo Pavanello, abile a superare Vanzato con un pallonetto da sballo (43'), mettono il match sui binari congegnali a mister Piron. Nella ripresa la Piovese accorcia le distanze ad un quarto d’ora dal termine con l’autogol di Segato propiziato da un cross di Nobile e nel finale sfiora il pari nel recupero con le occasioni di Gobbo e Scandilori. Tutto inutile, questa volta la vendetta degli ex è servita.



Questo il tabellino della gara:

VIGONTINA SAN PAOLO-PIOVESE 2-1



VIGONTINA SAN PAOLO: Fornea, Fanton, Rossetto, Sartorato, Canton, Segato, Zanni (28’ s.t. Dalla Libera), Paccagnella, Ruzza (12’ s.t. Puglisi, dal 42’ s.t. Smaggiato), Giuliato (19’ s.t. Brioschi), Pavanello. A disp. Favaron, Garavello, Giordano Bruno, Santello. All. Alessandro Piron.

PIOVESE: Vanzato, Rigoni, Scandilori, Pasetto (18’ s.t. Riccardo Degan), Sartori, Voltan, Antolini, Pavan, Menegazzo, Nobile, Maggio (36’ s.t. Nardo). A disp. Ruffo, Mancin, Boscolo, Giorgio Degan, Boscain, Gobbo. All. Cristiano Graziano.

ARBITRO: Sanavia di Chioggia.

RETI: 40’ p.t. Giuliato (rigore), 43’ p.t. Pavanello, 35’ s.t. Segato (autogol).

NOTE: Spettatori 200 circa. Ammoniti Fornea, Sartorato, Puglisi e Voltan. Recuperi: 2’ e 4’