Troppo Frosinone, Cittadella annichilito, allo Stirpe è 3 a 0 per i ciociari

L'uragano Frosinone si abbatte sul Cittadella e centra la sesta vittoria di fila, la quinta in questo 2023. Tabù sfatato per i gialloblu, che tornano a vincere allo Stirpe contro il Cittadella dopo 3 anni. Una marcia inarrestabile quella degli uomini di Fabio Grosso, capaci di dominare la squadra di Gorini in lungo e in largo nel 24esimo turno del campionato di Serie B. Per fortuna le notizie dagli altri campi sono positive, con le sconfitte di Spal, Benevento e Brescia a lasciare il Cittadella sopra la zona playout.

A TUTTA VELOCITÀ. Gorini rinuncia a Maistrello per un assetto leggero in avanti con Lores Varela ed Ambrosino di punta. Il Frosinone mette in campo quattro attaccanti, incluso l'ex Padova Moro, proponendo Cotali a sinistra al posto di Frabotta. Esce un avvio di gara equilibrato, con gli uomini di Grosso a fare la partita e il Cittadella ad appoggiarsi su Ambrosino in ripartenza. La rapidità degli interpreti offensivi delle due squadre constringe le difese a grandi fughe all'indietro, con un gioco molto maschio nei contrasti. Vita al 22' sciupa una buona occasione dopo una bella giocata di Lores Varela sulla sinistra.

TUTTO IN 3 MINUTI. Al 26' il Frosinone passa in vantaggio. Il rasoterra di Insigne sembra innocuo e debole, ma Kastrati questa volta non trattiene il pallone e sulla ribattuta Moro deposita la palla in rete. Per il prodotto del settore giovanile biancoscudato quinto gol in campionato. Sempre Moro è protagonista nel rosso diretto ai danni di Perticone. Il numero 24 del Frosinone scatta sul filo del fuorigioco e costringe il capitano granata al fallo da ultimo uomo al 29'. Lascia qualche dubbio la decisione di Miele: Moro accentua la caduta ancora prima dell'ingenuo appoggio con la mano sulla spalla di Perticone. Ghersini al VAR conferma la decisione. Sbloccata la pratica, il Frosinone gestisce il possesso e sfiora il raddoppio in almeno quattro occasioni prima del termine della prima frazione con Insigne, Mazzitelli, Lulic e Caso.

GOLAZO INSIGNE. Nella ripresa, in avvio, il duo Caso-Insigne confeziona il raddoppio. L'ex Cosenza sguscia da sinistra a destra a tre avversari e poi appoggia un pallone in area di rigore per Insigne, abile con un tiro a giro a togliere le ragnatele dall'incrocio. Settima marcatura in campionato per l'ex Benevento, la quarta nelle ultime sei partite, segno che il fratello d'arte di Lorenzo Insigne è un vero fattore dominante in questa Serie B. Il Frosinone scherza con il Cittadella nei successivi minuti e solo un grandissimo Kastrati evita il tracollo definitivo al 52' con una doppia super parata su Garritano e Caso e successivamente sul neo entrato Baez.

REAZIONE CITTA, MULA-GOL. Il monologo della squadra di Grosso non ammette intrusioni sino al 71', quando Magrassi cerca il pallonetto in area, con il pallone di poco alto sopra la traversa. Due minuti dopo Giraudo con un tiro cross dalla sinistra mette i brividi al pubblico dello Stirpe. Sembra il barlume di finale perlomeno arrembante da parte degli uomini di Gorini, ma al 79' Mulattieri mette in ghiaccio i tre punti con una frustata di testa che piega le mani a Kastrati. I numeri non mentono. 14 gol nelle ultime 6 affermazioni, appena due subiti. Questo Frosinone è pronto per la Serie A. Per quanto riguarda Il Cittadella dovrà resettare in fretta questo brutto pomeriggio a partire dalla prossima gara al Tombolato contro la Reggina di Inzaghi. Il treno salvezza non aspetta nessuno.

Questo il tabellino della gara dello Stirpe:

FROSINONE-CITTADELLA 3-0

PRIMO TEMPO 1-0



MARCATORI Moro (F) al 26' p.t.; Insigne (F) al 4' s.t., Mulattieri al 35' s.t.

FROSINONE (4-2-3-1)

Turati 6; Sampirisi 5,5, Lucioni 6,5, Ravanelli 7, Cotali 6; Mazzitelli 6, Lulic 6 (dal 41' p.t. Rohden 6); Insigne 7,5 (dal 33' s.t. Bidaoui s.v.), Garritano 7 (dal 16' s.t. Kone 6), Caso 7,5 (dal 16' s.t. Baez 6); Moro 6,5 (dal 16' s.t. Mulattieri 6)

PANCHINA Loria, Kalaj, Frabotta, Szyminski, Monterisi, Gelli, Borrelli

ALLENATORE Grosso

CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati 5,5; Salvi 5 (dal 38' s.t. Mattioli s.v.), Perticone 5, Frare 5,5, Giraudo 5,5; Vita 6, Branca 5, Mastrantonio 5,5 (dal 35' p.t. Del Fabro 5); Crociata 5 (dal 13' s.t. Pavan 5,5); Lores Varela 5 (dal 13' s.t. Magrassi 6), Ambrosino 5,5 (dal 13' s.t. Maistrello 5)

PANCHINA Maniero, Mattioli, Donnarumma, Carriero, Embalo

ALLENATORE Gorini



ARBITRO G.Miele di Nola 6

ASSISTENTI DI LINEA Pagnotta 6 - Barone 6



ESPULSO Perticone dal 30' p.t. per gioco scorretto

AMMONITI Giraudo (C), Crociata (C), Garritano (F), Lucioni (F) per gioco scorretto

NOTE spettatori 10.156, incasso di euro 68.558. Tiri in porta 11-1. Tiri fuori 8-5. In fuorigioco 2-1. Angoli 5-1. Recuperi: p.t. 3’, s.t. 4’