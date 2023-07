Troppo Lecce per il Cittadella, i pugliesi vincono 3 a 0 a Lavarone

Strefezza e i canterani del Lecce schiantano il Cittadella di Gorini. Dopo le tre scoppole rimediate contro il Trento, altri tre gol sul groppone per il Cittadella, che "festeggia" con i suoi tifosi un nuovo campionato in B in maniera decisamente dolceamara. Bene il Lecce, che mette in mostra i suoi giovani, Dorgu su tutti esterno mancino di gran corsa e piede educato, e conferma le buone sensazioni viste contro il Padova. La squadra di D'Aversa è decisamente fluida ed oliata, Cittadella imballato nelle gambe, incapace di tirare verso la porta avversaria. Almeno finché c'è stato il fiato, Branca e compagni si sono mossi discretamente, compensando deficit tecnici inevitibili con l'agonismo. In vista di Empoli, appare lampante come il mercato dovrà aiutare questa rosa, apparsa demineralizzata in termini di idee e geometrie dagli addii di Crociata ed Antonucci. C'è tutto il tempo per rimediare, anche se a sensazione dal mercato dovrà arrivare una bella iniezione di qualità per non soffrire durante la stagione.

Rispetto al Trento, Gorini mette in campo dall'inizio l'11 più affidabile al momento. Confermato Carissoni sulla fascia destra difensiva, con Angeli e Pavan al centro e Giraudo a sinistra. In mezzo al campo ecco i soliti Vita, Branca e Carriero, con il neo acquisto Tessiore a ridosso della coppia gol Magrassi e Baldini. Occasioni nemmeno l'ombra, con il Lecce a fare la partita, ma almeno l'agonismo mancato con gli uomini di Tedino si è rivisto in dose massicce. I salentini, con Hjulmand al passo d'addio verso lo Sporting Lisbona, fanno girare il pallone e costringono Kastrati solo ad una vera e propria parata. Protagonista Rodriguez al 23', ma il portiere albanese devia in corner.

Nella ripresa, dopo qualche tensione appena terminata la prima frazione, D'Aversa propone Strefezza falso nove e mette in mostra il nuovo acquisto Almqvist. Il Cittadella gioca meglio nei primi 15', ma dopo l'ingresso del giovanissimo Dorgu, sparisce dalla partita. Inevitabile il vantaggio di Strefezza al 27', mentre le reti di Corfitzen ed Almqvist (per lui anche una rete annullata) arrivano da due azioni fotocopia. Sfondamento di Dorgu sulla sinistra, cross rasoterra sul secondo palo ed inserimento da dietro non gestito da Frare e Sottini, con il pallone alle spalle dell'incolpevole Kastrati. Niente di allarmante, perché è calcio di luglio e c'è tutto il tempo per aggiustare le cose. Di certo queste ultime due amichevoli forniscono delle indicazioni che Gorini saprà sicuramente fare tesoro. A partire già dal prossimo test match per i granata, mercoledì 2 agosto alle 17:00 contro la Virtus Verona sempre a Lavarone.

Il tabellino della sfida.

CITTADELLA-LECCE 0-3

Primo Tempo 0-0

Marcatori al 27' s.t. Strefezza (L), al 31' s.t Corfitzen (L), al 37' s.t. Almqvist (L)

CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati; Carissoni (dal 16' s.t. Cecchetto), Angeli (dal 1' s.t. Frare), Pavan (dal 16' s.t. Sottini), Giraudo (dal 16' s.t. Rizza); Vita (dal 16' s.t. Felicioli), Branca (dal 31' s.t. Mattioli), Carriero (dal 1' s.t. Amatucci); Tessiore (dal 1' s.t. Embalo); Magrassi (dal 16' s.t. Asencio), Baldini (dal 1' s.t. Pittarello)

PANCHINA Veneran

ALLENATORE Gorini



LECCE (4-3-3)

Falcone (dal 1' s.t. Bleve); Gendrey (dal 1' s.t. Venuti e dal 21' s.t. Dorgu), Pongracic, Baschirotto (dal 1' s.t. Blin), Gallo; Gonzalez (dal 46' s.t. Berisha), Hjulmand (dal 16' s.t. Bjorkengren), Rafia (dal 37' s.t. Helgason); Strefezza (dal 28' s.t. Corfitzen), Rodriguez (dal 1' s.t. Almqvist), Banda (dal 16' s.t. Di Francesco)

PANCHINA Brancolini, Listowski, Smajlovic, Maleh

ALLENATORE D'Aversa

ARBITRO Di Renzo di Bolzano

ASSISTENTI DI LINEA Antonini-Battan

AMMONITI Carriero (C), Hjulmand (L), Rizza (C), Helgason (L), Frare (C) per gioco scorretto

NOTE spettatori 700. Tiri in porta 1-7. Tiri fuori 1-8. In fuorigioco 0-2. Angoli 2-7. Recuperi: p.t. 0’, s.t. 2’