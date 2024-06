Ufficiale: Carlo Sabatini resta a capo del settore giovanile del Padova

Avanti con Carlo Sabatini fino a giugno 2026. Sarà ancora l'ex indimenticato allenatore della promozione in Serie B nella stagione 2008/2009 tramite playoff ed una salvezza in cadetteria nel 2009/2010 tramite playout a condurre il settore giovanile biancoscudato. Un rinnovo che era nell'aria e porta avanti il solco degli ultimi 5 anni di lavoro. Anche grazie al suo lavoro e a quello dei tecnici da lui scelti, al netto di qualche frizione nell'addio di Claudio Ottoni nei giorni scorsi dalla guida dei giovani biancoscudati, la cantera del Padova negli ultimi anni è tornata a produrre giovani di valore, basta pensare alle plusvalenze ottenute dal ds Mirabelli con i vari Moro, Vasic e Leoni. Denari preziosi per le casse e il mercato padovano. «Solo poche parole per esprimere quello che provo», è il commento di Sabatini al sito ufficiale biancoscudato. «Orgoglio immenso per poter rappresentare ancora questi colori, gratitudine per questa società che mi concede questa grandissima opportunità, poi un’emozione unica che solo questa maglia sa regalare».