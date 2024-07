Ufficiale: Nico Kirwan è il nuovo capitano del Padova. «La fascia è una grande responsabilità e mi rende molto felice»

Oramai è un padovano d’adozione. Nico Kirwan è il nuovo capitano del Padova per la stagione 2024/2025. All'alba della quarta stagione all'ombra del Santo, ecco il prestigioso ruolo a certicare ancora di più la sua leadership nello spogliatoio: «Sono contentissimo. È una grandissima responsabilità che mi rende molto felice. So cosa vuol dire giocare per il Padova e cercherò trasmettere tutta la mia passione in questo ruolo delicato. Il mio vice? Sarà Lorenzo Crisetig». Una nomina avvenuta da mister Andreoletti e lo staff, dopo pochi giorni di ritiro: «La decisione è stata naturale, lo ero già stato lo scorso anno in più di qualche occasione all'inizio della stagione con Donnarumma assente o in Coppa Italia. Domenica mattina me l’ha comunicato Andreoletti davanti a staff e compagni. Dopo 4 anni mi sento un po’ padovano, oramai ho anche l’accento veneto». (ride ndr.)

Già una settimana di allenamenti in ritiro ed è tempo di parzialissimi bilanci sullo stato dell'arte della squadra con Andreoletti alla guida: «Abbiamo lavorato tanto e il mister ci sta trasmettendo i suoi concetti fin dal primo giorno. È stata una bella e buona settimana. Contro il Sottocastello abbiamo cercato di fare quello che ci chiede il mister e credo ci siano state buone risposte. Questo periodo, d'altronde, serve proprio per questo». Da nuovo leader dello spogliatoio, inevetibile affrontare il tema della protesta dei tifosi: «Li ringraziamo perché sono venuti in tantissimi a trovarci e farci sentire il loro amore. Sabato abbiamo fatto due parole: sappiamo cosa dobbiamo fare e siamo consci che sono sempre dalla nostra parte e questo ci fa molto piacere».

Il 3 agosto la prima gara ufficiale in Coppa Italia contro il Cesena al Manuzzi, ma è altrettanto vero che le attenzioni biancoscudate sono rivolte in grande parte al campionato: «Conosciamo il campionato, ma in questo periodo è meglio concentrarsi nel mettere benzina nelle gambe. Al momento pensiamo solo noi, non alle rivali, anche perché siamo insieme da poco. Dobbiamo lavorare sul campo per arrivare ad una condizione fisica ottimale. I movimenti che mi chiede Andreoletti? Dipendono sempre dai movimenti della squadra e da come si sviluppa la manovra. Ad esempio, offensivamente, se arriva un cross da sinistra devo stringere bene sul secondo palo. I dettami sono chiari: lavorare bene offensivamente e legarmi con i 3 dietro in fase difensiva. Andreoletti? È unico, come ogni tecnico che ho avuto. Si distingue per le sue idee e ci stiamo divertendo molto in allenamento. Quando hai la palla ti diverti di più a giocare, questo è il focus del mister e sono d'accordo con lui».