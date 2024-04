Ufficiale il rinvio dei playoff di Serie C, il Padova scenderà in campo il 21 maggio

Il presidente Peghin l'aveva anticipato nel post derby contro la Triestina, da un paio di ore è ufficiale: i playoff di Serie C non partiranno come da programma in data 4 maggio. Il Padova avrebbe dovuto cominciare la sua rincorsa verso la B sabato 18 maggio, ma il tutto trasla di 3 giorni, con il debutto biancoscudato nel secondo turno nazionale della post season che avverrà martedì 21 maggio 2024. L'unica data confermata è la finale di ritorno il 9 giugno, mentre quella d'andata sarà mercoledì 5 giugno-

La Lega Pro ha infatti comunicato che i membri del Consiglio Direttivo, sentiti i due vicepresidenti e i due consiglieri federali hanno stabilito che i playoff 2024 avranno inizio il giorno martedì 7 maggio. Questo per permettere la corretta attesa del giudizio sul ricorso del Taranto ancora pendente al giudizio del collegio di Garanzia del Coni.

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica MARTEDÌ 7 MAGGIO 2024

2° Turno – Gara unica SABATO 11 MAGGIO 2024

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata MARTEDÌ 14 MAGGIO 2024

1° Turno – Gara di Ritorno SABATO 18 MAGGIO 2024

2° Turno – Gara di Andata MARTEDÌ 21 MAGGIO 2024 Entra in scena il Padova

2° Turno – Gara di Ritorno SABATO 25 MAGGIO 2024

FINAL FOUR