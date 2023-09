Le ultime verso Cittadella-Lecco: arbitra Volpi al Tombolato, buona la prima per Angeli

Il buon punto di Catanzaro e domenica è già il momento di tornare in campo in casa contro il Lecco. Non c'è tregua per il Cittadella di Gorini, pronto a riabbracciare - anche se da avversario - l'ex Giovanni Crociata. Sarà il Manuel Volpi della sezione di Arezzo a dirigere Cittadella-Lecco, gara valevole per l'ottava giornata di Serie BKT 2023/24 alle ore 16:15 domenica 1 ottobre.

Il resto dello squadra arbitrale sarà composta dal 1° assistente Sig. Imperiale di Genova e dal 2° assistente sarà Sig. Longo di Paola. Quarto uomo il Sig. Gandino di Alessandria, con al V.A.R. Sig. Marini di Roma ed A.V.A.R. Sig. Miele di Nola.

Per il direttore di gara toscano 5 precedenti con la squadra di Gorini. Il bilancio segna due vittorie granata e 3 sconfitte. Nessuno i precedenti con il Lecco.

Chissà se al centro della difesa contro il Lecco ci sarà l'ex Renate Matteo Angeli. Al Ceravolo, il prodotto del settore giovanile di Milan e Bologna, ha messo in mostra un repertorio da difensore completo: abile in marcatura, decisamente intelligente nella lettura delle situazioni di gioco, un baluardo su cui i compagni non hanno esitato appoggiarsi durante l'assalto finale dei calabresi. Il numero 4 granata si candida ad una maglia da titolare, Frare permettendo.