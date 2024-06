Ardisci e Spera di Arsego festeggia cent’anni di attività e successi

100 anni per l’Unione Sportiva Ardisci e Spera di Arsego (frazione di San Giorgio delle Pertiche) e non sentirli. Un compleanno festeggiato in grande stile ed annunciato ieri, mercoledì 12 giugno, nella sala consigliare di Palazzo Santo Stefano addobbata con i cimeli storici, per sottolineare la condivisione a livello provinciale di un momento così importante e il sostegno a un gruppo che fa dello sport la sua missione. La società festeggerà il compleanno a partire da metà giugno con una serie di iniziative in programma e altre in fase di organizzazione.

La Nascita

Ardisci e Spera è la realtà calcistica più numerosa della zona e tra le più grandi della provincia di Padova, in grado di attrarre molti atleti non solo da San Giorgio delle Pertiche ma anche da Comuni limitrofi. È sorta probabilmente prima di cent’anni fa dall’iniziativa di persone che avevano la passione per lo sport (presumibilmente per le attività che oggi rientrano fra le specialità dell’atletica leggera) e che ne avevano intuito l’importanza. In un secondo momento rispetto ai primi anni, la popolarità del gioco del calcio ha fatto sì che diventasse questo lo sport di riferimento, come racconta il presidente Edoardo Franco: «Abbiamo trovato documenti nei quali il nome Ardisci e Spera compare precedentemente al 1924, in particolare un diploma di partecipazione cita un’omonima gara podistica dei primi anni Venti del secolo scorso. Una tradizione, però, fa risalire la fondazione di “questa” Ardisci e Spera al 1924».

Il presente

Intorno al 1950, quella di Ardisci e Spera era già un’attività bene avviata a livello calcistico dilettantistico, carattere che conserva tuttora: «La nostra “missione” è proporre ai bambini e ai ragazzi la possibilità di stare insieme in modo costruttivo all’insegna dello sport, di cui diffondiamo i valori attraverso la sua forza formativa» aggiunge Franco. Nel corso del tempo, alla prima squadra (che ora è in Prima categoria) si sono aggiunte quelle del settore giovanile. A oggi, si contano circa 260 atleti di età compresa fra i 5 e i 17 anni, 50 circa tra Juniores e Prima squadra, 40 tra allenatori e aiuti, una sessantina tra dirigenti e accompagnatori e un grande numero di volontari. Negli ultimi dieci anni la società ha più che raddoppiato il numero dei suoi iscritti.

Le voci dei protagonisti

Per dare il via agli eventi previsti per questo compleanno speciale, i rappresentanti della dirigenza e degli atleti sono stati accolti nella sede della Provincia di Padova dal vicepresidente Daniele Canella nella doppia veste di referente provinciale e di sindaco di San Giorgio Delle Pertiche; da Dino Ponchio, presidente del CONI del Veneto; da Giuseppe Ruzza, presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) comitato regionale del Veneto. «L’US Ardisci e Spera giunge quest’anno a un grande traguardo – commenta Canella – e porta oggi con sé un grande tesoro. Cent’anni di storia significano infatti infiniti volti, persone, storie individuali e familiari, sport, volontariato, fatica e passione. Siamo orgogliosi e fieri di essere qui oggi a celebrare questo piccolo miracolo di cuore e tradizioni fondato dai nostri bisnonni che hanno voluto dare il loro contributo alla società e dei quali oggi raccogliamo simbolicamente il testimone per tramandarlo, a nostra volta, alle generazioni future. Il ringraziamento va a tutti coloro, uomini e donne del passato e del presente, che a questa squadra hanno dato il loro meglio, permettendole di continuare a crescere negli anni». Aggiunge Ponchio: «Una realtà sportiva che arriva al grande traguardo dei cent’anni ha numerosi significati: la continuità negli anni della sua attività; la capacità dei dirigenti di interpretare i tempi e i loro cambiamenti e di tenere duro nei momenti difficili; il lavoro – apprezzato da intere generazioni – a favore dei giovani e del territorio; la trasmissione dei grandi valori dello sport come cultura, tradizione e valori umani. In questa giornata speciale auguro di arrivare ai secondi cent’anni con il mio personale plauso per il grande passato e “in bocca al lupo” per un altrettanto grande futuro». «In un momento in cui le società sono in difficoltà, l'entusiasmo dell'US Ardisci e Spera non può che farci grande piacere – osserva Ruzza -. Sarà forse il grande traguardo dei 100 anni a far sentire ancor più la voglia di esserci e di celebrare questo punto di arrivo e di continuità, nell'interesse di chi ama lo sport. Entusiasmo che traspare tutto dalle parole del giovane presidente. Invitiamo la società a segnalarci questa loro ricorrenza per una benemerenza nazionale».

Le iniziative

La prima delle iniziative è in programma domenica prossima, 16 giugno, con una giornata dedicata alla condivisione, con le persone del presente e del passato che fanno e hanno fatto parte del progetto Ardisci e Spera: dopo il ritrovo al campo sportivo e la benedizione, ci saranno la Santa Messa e a seguire il pranzo sciale. Inoltre è in fase di preparazione una mostra fotografica che ripercorrerà la storia di questi primi cent’anni e un libro (che sarà presentato il prossimo ottobre in occasione della Fiera di Arsego), che ne racconterà persone e aneddoti attraverso i decenni. Sempre in occasione della Fiera, è in preparazione una riedizione della marcia Camposampiero-Arsego lungo la ciclovia dell’Ostiglia, un modo per rievocare l’edizione citata nei vecchi documenti in cui Ardisci e Spera veniva nominata forse per la prima volta