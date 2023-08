Eccellenza: United Borgoricco Campetra, basta Marangoni nel test contro il Vicenza Primavera

Tutto liscio come l'olio per la United Borgoricco Campetra nel test match di venerdì sera al "Mason" di Camposampiero contro la Primavera del Vicenza. Dopo il 2 a 1 di sabato 5 agosto contro l'Arcella di mister Bertan, è sufficiente una rete di Marangoni nel primo tempo, su assist del nuovo arrivo Alberto Buson, centrale difensivo classe 2003 di cui si sentirà tanto parlare in questa stagione, per avere la meglio sui giovani diretti da Luca Rigoni. Soddisfatto il direttore sportivo Fautelli, al termine della gara: «Un buon test contro un’ottima squadra, che ha messo in mostra una rosa giovane ma di grande qualità. Abbiamo messo ulteriore benzina nelle gambe, non si è fatto male nessuno e il gruppo inizia ad amalgamarsi bene. Avanti così».

Queste le formazioni iniziali:



UNITED BORGORICCO CAMPETRA-PRIMAVERA VICENZA 1-0

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Cherubin, Rosa, Galliot, Vasic, Buson, Tonini, Pilotto, Fighera, Barichello, Volpato, Marangoni. A disp. Piva, Zantomasi, Beccaro, Girardi, Regazzo, Tronco, Tescaro, Biasin, Dussin. All. Massimo Malerba.

PRIMAVERA VICENZA: Siviero, Vescovi, Zorzi, Imbevaro, Sacchetto, Morittu, Parlato, Silvestri, Garnero, Mion, Carlino. A disp. Zanella, Cazzin, Basilisco, Golin, Allessi, Zonta, Martini, Pavan, Mogentale, Muraro, Marzotto, Iseppi. All. Luca Rigoni.

Tra 15 giorni si comincia a fare sul serio con la Coppa Italia Eccellenza. Esordio in trasferta domenica 27 agosto sarà di scena a Castelfranco Veneto contro il Giorgione alle ore 16.30, mentre domenica 3 settembre si gioca a Borgoricco con l’Union Eurocassola alle 15.30. Chiusura in notturna alle 20:30 mercoledì 20, sempre allo stadio «Vecchiato», contro la Godigese.