Lo United Borgoricco Campetra fa sul serio: tris di acquisti per dare l'assalto alla D

Senza fretta, ma senza sosta. Lo United Borgoricco del presidente Poliero continua a fare razzia sul mercato dell'Eccellenza mettendo a segno altri 3 acquisti che faranno la felicità di mister Ferronato: l'esterno offensivo tutto pepe Davide D’Appolonia, il portiere Enrico Vencato e il mediano ivoriano Abdul Aziz Meite.

Il primo è un grande idolo a Venezia, dove viene ancora ricordato come uno dei grandissimi protagonisti della squadra lagunare dalla D alla C nel 2011-2012 e poi successivamente proprio in terza serie. Reduce dall'esperienza a Spinea, il fantasista veneziano in carriera ha vestito le maglie di Forlì, Matelica, Crema, Campodarsego, Cjarlins Muzane e Mestre. Un colpo voluto fortemente dal direttore sportivo Livio Glerean, che scommette su questo talento dai colpi acceccanti per brillantezza e qualità: «Sono molto felice di approdare in una società ambiziosa come lo United. Ho accettato subito la proposta del direttore Livio Glerean, che ho già avuto l’anno scorso. Vengo da un infortunio al ginocchio e ho tanta voglia di rimettermi in gioco. Darò il massimo per aiutare la società, il mister e i compagni a toglierci delle grosse soddisfazioni».

Apparecchiato il reparto offensivo, lo United si è concentrato poi sulla porta dove anche in questo caso ha pescato da Spinea con l'ex canterano dell'Hellas Verona. «Approdo in una società ambiziosa e importante che vuole, con basso profilo, cercare di dare una bella impronta al campionato – le parole di Vencato ai canali social della società rossobiancoblu – La società ha investito molto nelle strutture: il direttore e il mister stanno pianificando tutto al meglio per il prossimo campionato. Il gruppo è di vitale importanza e la sua coesione spero diventi uno dei nostri maggiori punti di forza. Il potenziale individuale, poi, verrà da sé».

A proposito di individualità, in mezzo al campo Glerean è andato sul sicuro e dal Liapiave ha prelevato il fosforo di Abdoul Aziz Meite. Il classe 1996 ivoriano, dopo i trascorsi nelle giovanili di Portogruaro e Venezia è diventato uno specialista della serie D con le maglie di Calvi Noale e Massese (con tanto di vittoria dei playoff), prima di approdare poi ad Union Pro, Portomansuè, Giorgione, Bassano e Godigese (15 gol complessivi, tra campionato e playoff, nella stagione 2022/2023). «È un piacere entrare a far parte di una famiglia di cui ho sempre sentito parlare bene per professionalità, serietà e voglia di fare le cose per bene. Farò del mio meglio per dare alla squadra un contributo importante».