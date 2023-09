Verso Catanzaro-Cittadella: dirige Ghersini la sfida del Ceravolo, Branca atteso dalla risonanza nel pomeriggio

Dopo la scoppola contro il Como, ritorna subito in campo il Cittadella, con l'infrasettimanale del Ceravolo contro il Catanzaro di Vivarini, quest'ultimo squalificato dopo l'espulsione contro il Bari nell'ultimo turno. Sarà il Signor Davide Ghersini della sezione di Genova a dirigere Catanzaro-Cittadella, gara valevole per la settima giornata di Serie BKT 2023/24 alle ore 20:30 mercoledì 27 settembre.

Il resto dello squadra arbitrale sarà composta dal 1° assistente Alex Cavallina di Parma e dal 2° assistente sarà Stefano Galimberti di Seregno. Quarto uomo il Sig.Gangi di Enna, con al V.A.R. Sig. Serra di Torino ed A.V.A.R. Sig. Camplone di Pescara.

Per il direttore di gara ligure 16 precedenti con la squadra di Gorini. Il bilancio segna sette vittorie granata, 5 pareggi e 4 sconfitte. Sono 3 i precedenti con il Catanzaro per il fischietto di Genova, con 2 sconfitte per i calabresi.

Intanto dall'infermeria in casa Cittadella arrivano le prime notizie sul capitano, Simone Branca. Nel pomeriggio il numero 23 del Cittadella si sottoporrà a risonanza magnetica per capire l'entità dell'infortunio alla coscia destra accorso in occasione della terza rete del Como. Difficile immaginarlo in campo al Ceravolo, anche se al momento fare previsioni è difficile. Gorini spera in niente di grave e magari di averlo a disposizione già nei prossimi impegni.