Verso Cittadella-Lecco: le 5 cose che devi sapere sull'8°giornata

? Cittadella e Lecco hanno pareggiato tutte le ultime quattro sfide di campionato, nella Serie C 1999/00 e 2007/08. Il Cittadella ha chiuso in parità le ultime tre partite casalinghe di Serie C contro il Lecco, dopo che nelle precedenti quattro si erano registrate due vittorie per parte.

? Il Cittadella ha vinto l’ultima partita casalinga contro una squadra neopromossa in Serie B (1-0 contro la Reggiana lo scorso agosto), dopo che i granata non avevano strappato la posta piena in nessuno dei precedenti 10 confronti interni contro queste avversarie (cinque pareggi e cinque sconfitte nel parziale). Il dolce e l'amaro: la squadra di Gorini non ha segnato in 13 partite casalinghe dall’inizio dello scorso campionato, più di ogni altra squadra nella competizione nello stesso periodo.

? Il Cittadella è la squadra che ha ingaggiato (816) e vinto (398) più duelli in questo campionato.

? Con la rete siglata nell’ultimo turno di campionato sul campo del Catanzaro, Lorenzo Carissoni è l’unico giocatore del Cittadella ad avere preso parte a più di un gol (due, una rete e un assist) nella Serie B in corso.

? Franco Lepore ha fornito tre assist in questo torneo - non ne aveva servito alcuno nelle 24 partite giocate nelle quattro stagioni precedenti del campionato cadetto con le maglie di Monza, Lecce e Varese - soltanto Alessio Iovine conta più passaggi vincenti (quattro) dell’esterno del Lecco nella Serie B 2023/24.