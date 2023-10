Verso Cittadella-Ternana, mister Lucarelli: «Vogliamo fare punti, non possiamo sbagliare al Tombolato»

Netto e perentorio, ma soprattutto concentrato sul presente. Cristiano Lucarelli, tecnico della Ternana reduce dalla vittoria al Liberati contro la Reggiana, la prima dall’inizio dell’anno, non abbassa la guardia in vista della nona giornata di campionato, la trasferta contro il Cittadella. Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico degli umbri fa il punto sulla situazione infortunati della rosa, ma anche sullo stato d'animo dei suoi.

«Favilli? Stiamo aspettando la risposta del Coni perché la terapia cortisonica viene considerata doping. Per domani non sarà convocato Marginean. Ho visto la soddisfazione di aver raggiunto la prima vittoria in campionato. Con loro tutta la settimana ho detto che non abbiamo risolto i problemi con i tre punti di sabato, ma avere il giusto entusiasmo e non euforia, visto che il Cittadella insieme al SudTirol è la squadra più difficile da affrontare a livello tattico. Tombolato terra di conquista per noi? Squadre e campionati diversi, ma dovremo essere bravi a interpretare la partita fino alla fine. I dubbi cerchiamo di averli in ogni ruolo, eccetto il portiere. In attacco tutti possono coesistere nella coppia iniziale, forse la coppia Dionisi-Favilli è quella meno predisposta per caratteristiche dei ragazzi. Garau non lo conosco, è un’operazione societaria. Se meriterà giocherà altrimenti no. Di partenza il modulo sarà quello, ma per domani abbiamo preparato un piano A e un piano B. Domani vogliamo fare punti, nel campionato che vogliamo fare noi ci sono partite che non puoi sbagliare. Occorre la continuità e contro alcuni avversari c’è bisogno di fare punti».