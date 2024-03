Verso Cosenza-Cittadella: Vita sulla via del recupero, Negro e Baldini disponibili per il Marulla?

Si ferma Baldini, si punta al recupero di Vita, Negro e Baldini. Al Tombolato continua la preparazione in vista della sfida importantissima del Marulla contro il Cosenza di Caserta, reduce dalla sconfitta nel derby e con un ambiente in particolare ebollizione nei confronti proprio del tecnico.

Per quanto riguarda lo stop del difensore, le notizie sono poco confortanti: lesione al muscolo bicipite femorale sinistro. Trasferta del Marulla da dimenticare, probabile si rivedrà dopo la sosta a Pasquetta al pari di Danzi. Per quanto riguarda Vita, Negro e Baldini il quadro è chiaro: i primi due sembrano recuperabili, mentre per Enrico Baldini c'è da capire tra mercoledì e giovedì le sue condizione, dopo la distorsione alla caviglia patita contro il Pisa nella ripresa.

In casa Cosenza da segnalare la mano pesante del giudice sportivo con ben tre squalificati contro il Cittadella come i difensori D'Orazio e Venturi, oltre la punta Mazzocchi. Si prospetta una maglia da titolare nei calabresi per il grande ex Mirko Antonucci?