Verso Padova-Arzignano: Torrente avanti con il tridente, Radrezza e Villa di nuovo titolari?

Avanti tutta, con ancora più fiducia e fame. La visita lampo di mercoledì mattina del proprietario Oughourlian ha scatenato ancora più entusiasmo in casa Padova in vista del derby di sabato alle 18:30 all'Euganeo contro l'Arzignano. Un'iniezione di carica positiva assolutamente gradita da parte di Torrente e i suoi ragazzi, pronti ad affrontare i vicentini in una gara che si preannuncia ricca di insidie. Gli uomini di Bianchini, appena una vittoria nelle ultime 8 partite, si presentano a Padova con la consapevolezza di chi sa che il momento non è dei migliori.

Torrente, dal canto suo, sembra intenzionato a proseguire sulla linea tattica vista nelle ultime due partite, il 4-3-3. L'undici sembra già abbastanza definito, con due probabili novità rispetto la formazione iniziale vista contro la Pro Sesto. La prima, che appare più scontata, è quella di Luca Villa al posto di Giulio Favale sull'out mancino della linea difensiva. Per il resto avanti tutta con Donnarumma tra i pali, Kirwan, Delli Carri e Faedo a completare il reparto arretrato. Discorso diverso in mezzo al campo. Intoccabili Fusi e Varas, in mezzo sarà ballottaggio fino all'ultimo secondo per una maglia da titolare tra Crisetig e Radrezza. Un passetto avanti, in questo momento, sembra Radrezza rispetto a Crisetig. In attacco c'è la Li-Bo-Va, il tridente composto da Liguori, Bortolussi e Valente. Conferenza stampa di presentazione del match di mister Torrente venerdì alle 12:50 al Centro Sportivo Memo Geremia.