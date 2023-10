Verso Pisa-Cittadella: le 5 curiosità che ancora non sai della 10°giornata

Ecco cinque temi tutti da approfondire su Pisa-Cittadella, gara valida per la decima giornata del campionato di Serie B:

? Il Pisa ha perso il 75% delle sfide contro il Cittadella (2V, 1N, 9P), la percentuale più alta di sconfitte tra le squadre affrontate almeno cinque volte nella competizione – in particolare i toscani hanno perso le ultime due sfide contro i veneti. Ulteriore dettaglio: il Cittadella non ha mai pareggiato in casa dei toscani in Serie A; con quattro vittorie per la truppa granata, inclusa quella più recente del 14 gennaio scorso (1-2 con reti di Mastrantonio e Crociata, prima del gol della speranza del rumeno Morutan), a fronte di due sole sconfitte. Altro dato che può far sorridere gli uomini di Gorini: tra la fine dello scorso campionato e l’inizio di questo, il Pisa non vince da sette partite casalinghe (2N, 5P); considerando sempre i tre punti a vittoria, solo altre due volte i toscani avevano ottenuto solo due punti in una serie di sette gare interne, nel 2017 e nel 2019.

? Porte (semichiuse) in casa Aquilani: il Pisa ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro partite di Serie B (1V, 2N, 1P), tante clean sheet quante nelle precedenti 15 (2V, 4N, 9P). Impermeabilità difensiva, sterilità offensiva: i toscani non sono riusciti a segnare più di una rete in tutte le ultime sette gare nella competizione, per un totale di sole quattro marcature.

? Approcci da migliorare: solo Cittadella e Reggiana (quattro entrambe) hanno subito più gol del Pisa (tre) nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato; inoltre, solo la Ternana (sei) ha concesso più gol dei toscani (quattro) negli ultimi 15 minuti di gara nella Serie B in corso.

? Occhio a quella fascia sinistra. Con nove tiri (meno solo di Mattia Valoti, 11) e sette occasioni create, Pietro Beruatto si prospetta come il pericolo numero 1 per la difesa del Cittadella. Il terzino sinistro del Pisa è il calciatore che ha partecipato a più conclusioni in questo campionato di Serie B (16), raccogliendo portato un gol, il 16 settembre contro il Bari, e un assist vincente, il 30 settembre scorso contro il Cosenza.

? Filippo Pittarello ha realizzato un solo gol con un valore di Expected Goals di (3.2); il giocatore del Cittadella è quello che ha segnato di meno rispetto agli xG creati in questo campionato (differenza di 2.2). Per Pitta-gol, migliorare la concretezza sottoporta è il prossimo step per diventare una punta di riferimento in questa categoria.