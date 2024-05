Verso i playoff: due test con Virtus Verona e Spal per il Padova

Due test praticamente definiti, un’altra sgambata quasi certa. Definita la marcia di avvicinamento del Padova di Oddo verso martedì 21 maggio 2024, giorno del debutto dei biancoscudati nei playoff. Saranno Virtus Verona e Spal gli sparring partner preparatori per capitan Donnarumma e compagni in vista della post season.

Si comincerà con gli uomini di Fresco già domenica 5 allo stadio Euganeo con un allenamento congiunto a porte chiuse, mentre con la Spal dell'ex Vicenza Domenico Di Carlo si scenderà in campo sabato 11 sempre lontano dagli sguardi indiscreti e all’interno delle mura amiche. Nella settimana di avvicinamento al 21 maggio non è da escludere un test congiunto con la Primavera di Rossettini, per mettere a punto gli ultimi dettagli pre debutto.