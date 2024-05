Verso i playoff: il Padova inciampa in amichevole contro la SPAL

Il Padova esce sconfitto contro la SPAL nel secondo test match allo stadio Euganeo a porte chiuse verso i playoff. Vincono 3 a 1 i ferraresi, decisamente più concreti rispetto i biancoscudati. La cronaca del match, disputato su due tempi da 40' e 35'. Ospiti subito avanti con Rabbi che mette la zampata su un traversone basso dalla sinistra e supera Donnarumma. Al 7' Alfonso in uscita anticipa Palombi in area, mentre quattro minuti più tardi Dezi serve Tordini al limite, gran tiro che sorvola la traversa. È un Padova che ci prova a pareggiare i conti, come al 23' con Tordini a servire sulla destra Palombi che mette alto sopra la traversa da buona posizione. La SPAL risponde al 26' con una punizione a giro dal limite di Maistro, palla sul fondo; sull’angolo che ne consegue, colpo di testa a spazzare di Delli Carri. Sempre Maistro molto attivo, come al 33', ma la sua conclusione viene deviata in angolo. In precedenza, al 28' traversone basso e teso di Tordini a tagliare tutta l’area di rigore, Zamparo e Fusi non riescono nell’aggancio, palla sul fondo. Nonostante il grande caldo, la gara è intensa ed Alfonso al 35' deve metterci una pezza su Zamparo, ma tre minuti più tardi deve inchinarsi alla capocciata sotto la traversa del bomber ex Entella. Nel recupero Dezi e ancora Zamparo vanno vicino al raddoppio, con Contiliano che ferma l’ultimo passaggio decisivo del numero 94 in area. Prima frazione di 40° che termina sul risultato di 1-1.

Nella ripresa la Spal cambia tutti i suoi uomini ad eccezione di Nador appena entrato, Collodel e Breit. Tordini si conferma voglioso di mettersi in mostra al 55' rubando palla a Nador e calciando in porta da fuori, para Meneghetti. Al 60' sugli sviluppi di un corner, palla che carambola sulla linea, mette dentro il giovane olandese Van Der Vlugt in mischia per il 2 a 1 biancoblu. Dezi e Palombi cercando di saldare i conti, ma tra mira scarsa e Meneghetti, non trovano la via del pari. A quattro minuti dalla fine Angeletti batte Donnarumma dal limite servito da Petrovic. In chiusura ancora Meneghetti “mura” Zamparo in area su suggerimento di Dezi.



Il tabellino della gara:

Padova – SPAL 1-3

Reti: 1' Rabbi, 38' Zamparo, 15'st Van der Vlugt, 31'st Angeletti

Padova: Donnarumma, Delli Carri, Belli, Crisetig, Fusi, Dezi, Villa, Palombi, Faedo, Tordini (29'st Capelli), Zamparo. In panchina: Zanellati, Perrotta, Varas, Valente, Radrezza, Crescenzi, Bianchi, Capelli, Bortolussi, Liguori, Favale, Cretella. Allenatore: Oddo

Spal: Alfonso (1'st Meneghetti), Fiordaliso (37' Nador), Contiliano (1'st Imputato), Collodel (13'st Van Der Vlugt), Orfei (1'st Tripaldelli), Rabbi (1'st Angeletti), Zilli (1'st Cecchianto), Arena (1'st Rao), Breit, Maistro (1'st Petrovic), Carbone (1'st Bertini). In panchina/entrati nella ripresa: Galeotti, Meneghetti, Bertini, Petrovic, Nador, Tripaldelli, Rao, Angeletti, Van Der Vlugt, Rizzotto, Cecchinato, Imputato, Pegoraro. Allenatore: Di Carlo