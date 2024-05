Verso i playoff: il Padova vince 2-1 il test a porte chiuse con la Virtus Verona

Allenamento congiunto allo stadio Euganeo a porte chiuse, il Padova affronta la Virtus Verona. Biancoscudati subito pericolosi con Fusi di testa al 3° minuto, palla di poco a lato. Al 6° Zamparo colpisce di testa su un traversone dalla sinistra, palla fermata solo dalla traversa! All’11° Delli Carri soffia palla a metà campo ed innesca Valente, conclusione deviata in corner. Al 21° Fusi serve Valente con un traversone, girata al volo del numero 9 che trova l’opposizione di Lerco, rimane a terra il difensore in seguito allo scontro. A sorpresa va in vantaggio la Virtus al 30° con Odogwu che ribatte in rete un cross basso di Mehic dalla destra. Al 32° Zecchin esce a valanga su Varas e lo colpisce, gioco fermo. Al 35° Zamparo calcia da fuori e sorprende Zecchin mettendo la palla all’angolino basso alla sua sinistra. Due minuti dopo sempre Zamparo pericoloso con Fusi in area piccola, si salva la difesa rossoblu. Al 40° Liguori in dribbling ipnotizza Zecchin e lo batte in diagonale, fissando il 2-1 prima dell’intervallo.

Nella ripresa Padova ancora pericoloso: Punizione dal limite di Radrezza al 8°, palla alta sopra la traversa, con una deviazione che porta al corner. Dall’angolo ancora Radrezza trova il colpo di testa di Perrotta parato da Voltan. Entrano Bortolussi e Crisetig per Zamparo e Fusi. Al 18° traversone tagliatissimo e velenoso di Liguori che attraversa tutta l’area, la Virtus si salva in corner. Al 26° Valente fugge sulla sinistra, ma il suo traversone non trova Bortolussi in area di rigore. Al 28° Varas si libera di due difensori al limite e calcia in porta, palla alta sopra la traversa. Al 31° bolide da fuori di Begheldo, palla sul fondo. Al 33° esordio per il giovane Targa (2008) entrato al posto di Perrotta. Al 36°st Ojeh soffia palla a Radrezza, provvidenziale il recupero del numero 10 che chiude lo specchio della porta. Il Padova controlla il vantaggio fino al triplice fischio. Risultato 2-1 per i biancoscudati.



Questo il tabellino:

Padova – Virtus Verona 2-1

Reti: 30' Odogwu, 35' Zamparo, 40' Liguori

Padova: Donnarumma, Favale, Delli Carri, Perrotta (78' Targa), Capelli, Varas (75' Cretella), Fusi (60' Crisetig), Radrezza, Valente, Liguori, Zamparo (60' Bortolussi). In panchina: Mangiaracina, Zanellati, Belli, Targa, Crisetig, Dezi, Crescenzi, Villa, Bianchi, Palombi, Bortolussi, Cretella, Faedo, Tordini. Allenatore: Oddo

Virtus Verona: Zecchin (1' st Voltan), Mazzolo, Begheldo (29' Mehic), Danti (46' Zigoni), Manfrin, Ruggero, Ceter (29' Odogwu), Ronco, Vesentini, Ambrosi, Lerco. In panchina/Subentrati nella ripresa: Voltan, Sibi, Mehic, Daffara, Nalini, Ntube, Zigoni, Toffanin, Odogwu, Menato, Ojeh, Filippi, Cielo, Souza, Stanghellini. Allenatore: Fresco