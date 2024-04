Verso Südtirol-Cittadella: Baldini, operazione riuscita, Pittarello ed Angeli tornati in gruppo

Venti minuti di intervento ed operazione perfettamente riuscita questa mattina all'Humanitas di Milano per Enrico Baldini. Il forte talento granata è tornato sotto i ferri a causa di una lesione al menisco mediale del ginocchio destro, lo stesso già operato nell’ottobre 2022 dopo la lesione del legamento crociato anteriore.

I tempi di recupero, come anticipato ieri, sono stimati intorno al mese. Chissà se Gorini e i suoi compagni sapranno regalargli la possibilità di disputare i playoff. Intanto dal campo continua il recupero di Pittarello ed Angeli in vista della trasferta del Druso di Bolzano contro il Südtirol. L'attaccante padovano e il difensore ex Renate sono rientrati a tempo pieno in gruppo, anche se saranno decisivi gli allenamenti di giovedì e venerdì per capire se rientreranno o meno nella lista dei convocati per Bolzano.