Verso Vicenza-Padova: le ultime di formazione di Torrente e sabato derby E-Sport all'Euganeo

Il virtuale che abbraccia il reale. Con questo menù il Padova si avvicina al derby di domenica alle 14:00 al Menti contro il Vicenza di Aimo Diana. Si parte sabato mattina alle ore 10:15 allo Stadio Euganeo con lo Show Match Derby E-sport, tra Vicenza e Padova in una partita dimostrativa organizzata da WeArena nell’ambito del progetto eSports di Lega Pro ed appuntamento all'interno del convegno Digital Meet “Dalla Tv agli eSports: il digitale e lo sport”. A seguire, dibattito su tutte le innovazioni del Digitale nello sport al quale parteciperanno Paolo Bedin (Direttore Lega Pro), Francesco Peghin (Presidente Calcio Padova), Alessandra Bianchi (AD Calcio Padova), Massimiliano Montefusco (General Manager RDS) e Carlo Lenotti (Comunicarlo), con l’intervento di Andrea Abodi, Ministro dello Sport e Giovani.

Questo il fronte Euganeo, perché qualche chilometro a sud est, a partire dalle 10.30, Torrente e i suoi ragazzi sono attesi per l'ultimo allenamento a porte aperta pre Vicenza allo Stadio Appiani. L'epica in soccorso per caricare al massimo i biancoscudati in vista del primo crocevia stagionale del campionato. Dall'infermeria non arrivano buone notizie, con Russini, Palombi, Liguori, Perrotta e Cretella ancora indisponibili. Fronte formazione. Bocche cucite al Geremia, al tempo stesso si fa sempre più strada con il 3-5-1-1 in terra berica, con l'avanzamento di Varas alle spalle di Bortolussi. Dezi e Bianchi si contendono una maglia in mezzo sul centro sinistra, mentre per il resto è il Padova dei titolarissimi. Donnarumma tra i pali, linea difensiva composta da Delli Carri, Crescenzi e Belli, mentre in mezzo Radrezza alla regia supportato da Fusi e sugli esterni Capelli e Villa.