Viareggio Cup, Rappr. Serie D: domani Prevedello (Campodarsego) in campo per gli ottavi contro il Bologna

Una partita da titolare e due da subentrato, una rete, questo è il bilancio più che positivo per la punta del Campodarsego Mattias Prevedello, protagonista con la maglia della Rappresentativa Serie D al Torneo di Viareggio. Per la squadra diretta da mister Giuliano Giannichedda la soddisfazione di passare il turno nel girone 6 con ben 6 punti, frutto di due vittorie contro i nigeriani del Garden City Panthers e il Siena. Di seguito le partite e la classifica del girone 6:

VIAREGGIO CUP - GIRONE 6

1ª Giornata

Rappresentativa Serie D-Garden City Panthers 2-0 (Prevedello, Bevilacqua)

Atalanta-Siena 2-0

2ª Giornata

Rappresentativa Serie D-Atalanta 0-2

Garden City Panthers-Siena 1-1

3ª Giornata

Rappresentativa Serie D-Siena 1-0 (Bevilacqua)

Garden City Panthers-Atalanta 4-6

Classifica: Atalanta 9, Rappresentativa Serie D 6, Siena 3, Garden City Panthers 0

Ora lo scoglio più intrigante per Prevedello e compagni. Giovedì alle ore 15 la Rappresentativa, classificatasi al secondo posto nel Girone 6 dietro l'Atalanta, tornerà a Forte dei Marmi per la sfida inedita contro il Bologna, vincitore dell'ultima edizione della Viareggio Cup disputata nel 2019. Il match del "Necchi-Balloni" sarà trasmesso in diretta streaming sul canale ELEVEN della LND.