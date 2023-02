Calcio, beffa in pieno recupero per il Padova: contro la Virtus Verona termina 1-1

Che beffa: il Padova pareggia 1-1 contro la Virtus Verona, venendo riacciufato nel finale.

La cronaca

Nessuna particolare azione da segnalare fino al quarto d'ora del primo tempo, quando l'arbitro assegna un calcio di rigore ai padroni di casa per fallo di Curcio su Casarotto: a presentarsi sul dischetto è capitan Danti, che pur angolando la conclusione dagli undici metri si fa ipnotizzare da Donnarumma, che respinge il penalty esultando come se avesse segnato. Il gol poi arriva davvero, per la precisione al 40esimo minuto: sul calcio d'angolo di Liguori è Vasic il più lesto di tutti, gonfiando la rete di testa dopo essersi insinuato tra le maglie avversarie e portando il Padova in vantaggio. Nella ripresa la partita si incattivisce, con tanti falli e molte scaramucce. Non mancano però anche le occasioni: la prima è di Liguori, il cui tiro-cross viene smanacciato da Giacomel, ma poi è la Virtus Verona ad alzare il proprio baricentro e a creare due pericoli con Gomez, che costringe Valentini anche al salvataggio di testa quasi sulla linea. La beffa arriva in pieno recupero: sul calcio d'angolo di Casarotto è Faedo a saltare più in alto di tutti e a beffare Donnarumma. Finisce 1-1.