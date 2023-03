Calcio, successo esterno del Padova: Cannavò regala i tre punti ai biancoscudati

Il Padova in versione trasferta vince e convince: ad Arzignano termina 0-1 per i Biancoscudati, che tornano al successo grazie alla rete siglata da Cannavò.

La cronaca

Il primo tempo è vivace ma povero di occasioni: la prima è firmata Padova con Liguori, il cui sinistro dal limite di prima intenzione di Liguori, con la palla che viene tolta dall'angolino da Saio con una super-parata, mentre per i padroni di casa è Bordo a costringere Donnarumma a una parata in due tempi con un destro da fuori area. L'inizio di ripresa è invece scoppiettante. prima Liguori sfiora il palo da posizione defilata, quindi Cretella costringe Saio a una parata in due tempi, poi Piana su rovesciata prova a sorprendere Donnarumma sparando però alto e infine ancora Cretella si rende pericoloso colpendo il palo con la palla che poi schizza verso Russini, il cui destro viene parato sulla linea da Saio. Il gol-vittoria arriva al 77esimo: sugli sviluppi di un calcio di punizione, il neo entrato Kevin Cannavò si inventa una sforbiciata in area, con la palla che termina sotto all'incrocio. L'Arzignano si butta in avanti alla ricerca del pari, ma è il Padova a spuntarla.