Calcio, terza vittoria consecutiva per il Padova: contro il Lecco termina 3-1

Tris servito: dopo i successi con Sangiuliano e Trento, il Padova si ripete nuovamente battendo 3-1 il Lecco nella sfida valevole per la penultima giornata del girone A di serie C.

La cronaca

Bastano cinque minuti ai biancoscudati per passare in vantaggio: cross col contagiri di Russini per Vasic, che lasciato colpevolmente libero in piena area dalla difesa ospite trafigge Melgrati di testa. Al minuto 27 prima il Padova salva il pari e quindi raddoppia grazie a una meravigliosa ripartenza sull'asse Vasic-Bortolussi, il cui cross pennellato viene raccolto da Jelenic, che di testa non perdona. Nella ripresa il Lecco rimette avanti la testa e accorcia le distanze con Tordini, che con un preciso piatto destro di prima intenzione non lascia scampo a Donnarumma, ma dopo un po' di sofferenza la truppa di mister Torrente mette in ghiaccio il risultato al minuto 77 con Russini, che parte in contropiede e a tu per tu con Melgrati lo beffa con un diagonale. Grazie a questi tre punti il Padova è sicuro di giocare i playoff.