Calcio Padova, è ufficiale: arriva l'esterno neozelandese Kirwan

Il Calcio Padova ha il suo nuovo esterno destro. Oggi 21 luglio la società biancoscudata ha formalizzato l’accordo con il calciatore neozelandese Niko Kirwan, che ha siglato un contratto annuale con opzione.

La scheda

Niko Marco Patrick Kirwan è nato ad Auckland in Nuova Zelanda il 4 Settembre 1995 ed è un centrocampista-esterno destro neozelandese con cittadinanza italiana di 186 cm per 76 Kg. Ha iniziato la sua carriera nel Treviso all’età di nove anni, prima di fare ritorno in Nuova Zelanda, dove è cresciuto nel settore giovanile dell’Auckland City.Dopo una stagione disputata con il Team Wellington, con cui ha vinto il campionato nel 2017, è stato tesserato dal Mestre, neo-promosso in Serie C. Con gli arancioni si è messo in mostra disputando 21 partite, prima di trasferirsi alla Reggina, vincendo il campionato di Serie C Girone B con 33 presenze all’attivo ed 1 rete messa a segno. Poi va alla Reggiana nell’agosto 2019 (all’epoca Reggio Audace), dove scende in campo in 21 occasioni e dove conquista un altra promozione in Serie B, tramite playoff vinti in finale contro il Bari. Rimane con la Reggiana anche in Serie cadetta, dove colleziona 27 presenze in campionato. È il figlio dell’ex rugbista neozelandese John Kirwan. Possiede la cittadinanza italiana grazie alle origini della madre. L’8 marzo 2018 è stato convocato per la prima volta in nazionale maggiore per le amichevoli contro Canada e Portogallo.

Le amichevoli

Intanto il Calcio Padova ha comunicato il calendario delle prossime amichevoli estive precampionato. Soggiornerà all’Hotel Castel Mani di San Lorenzo Dorsino dal 23 luglio al 3 agosto in vista della preparazione per la stagione 2021-2022, allenandosi sui campi del Centro Sportivo Promeghin. Tre le partite previste:

Martedì 27 Luglio ore 18 Lazio-Padova ad Auronzo di Cadore (Diretta SportItalia)

Domenica 1 Agosto ore 17:30 Padova-Hellas Verona Primavera a Roncone (TN) (A porte chiuse)

Mercoledì 4 Agosto ore 18:00 Padova-Pordenone allo Stadio Euganeo

In merito alla gara amichevole Padova-Pordenone di Mercoledì 4 Agosto, la società biancoscudata comunicherà nei prossimi giorni le modalità apertura dello stadio e i prezzi dei biglietti.